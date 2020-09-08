Son dakika... Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tekeri patladığı için yol kenarında park halinde bulunan otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halinde olan Oğuzhan Ö. yönetimindeki 52 DB 316 plakalı otomobil, Dolunay Mahallesi'nde tekerinin patlaması sonucu emniyet şeridine park ederek beklemeye başladı.
Aynı istikamete seyreden Bekircan K. idaresindeki 52 ABC 889 plakalı otomobil park halindeki otomobile arkadan çarptı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçta bulunan Taci D. yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 23:27 - Kaynak: AA
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