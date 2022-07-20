Kapısı açık olan eve giren yakınları, kapalı olan banyo kapısı önünde bir süre bekledi. Seslenmelerine rağmen Karayaka'dan yanıt alamayan yakınları, içeri girdiklerinde yaşlı adamı yerde hareketsiz halde buldu.

Kaynak: AA

İstanbul, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Ordu'da yaşlı adam, oğlunun vefat haberini vermek için evine gelenlerce ölü bulundu - Son Dakika

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