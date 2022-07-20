Son Dakika | Ordu'da yaşlı adam, oğlunun vefat haberini vermek için evine gelenlerce ölü bulundu - Son Dakika
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Son Dakika | Ordu'da yaşlı adam, oğlunun vefat haberini vermek için evine gelenlerce ölü bulundu

20.07.2022 16:19
Son Dakika | Ordu'da yaşlı adam, oğlunun vefat haberini vermek için evine gelenlerce ölü bulundu

Son dakika haberleri: Ordu'da, oğlunun vefat ettiği bilgisi verilmek istenen baba, evinde ölü bulundu.

Ordu'da, oğlunun vefat ettiği bilgisi verilmek istenen baba, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 58 yaşındaki Ramazan Karayaka, kronik rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Mesudiye ilçesi Birebir Mahallesi'nde ikamet eden baba Sırrı Karayaka'ya (83) oğlunun vefat haberini vermek isteyen yakınları, yaşlı adamın yalnız yaşadığı evine gitti.

Kapısı açık olan eve giren yakınları, kapalı olan banyo kapısı önünde bir süre bekledi. Seslenmelerine rağmen Karayaka'dan yanıt alamayan yakınları, içeri girdiklerinde yaşlı adamı yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karayaka'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp rahatsızlığı bulunan Karayaka'nın cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Ordu'da yaşlı adam, oğlunun vefat haberini vermek için evine gelenlerce ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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