Son dakika: Ordu'daki aile katliamından sağ kurtulan baba konuştu: Tabancamı saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum - Son Dakika

28 Ağustos'ta Türkiye'yi sarsan bir aile katliamı yaşandı. Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 14 yaşındaki F.Y., fındık toplaması için ısrar eden ailesine kurşun yağdırdı.

YARALANAN BABANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Polis babasının tabancası ile annesi Rahime Yalpı, ağabeyi Murat Yalpı ve anneannesi Cennet Gedek'i öldüren F.Y. babası Cemalettin Yalpı'yı da yaraladı. F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis memuru babanın tedavisi sürüyor.

"TABANCAMI NASIL ALDI BİLMİYORUM"

Hayati tehlikeyi atlatan Cemalettin Yalpı'nın, ilk ifadesinde "Beylik tabancamı gardıroba saklamıştım, oğlum nasıl aldı bilmiyorum" dediği belirtildi. Yalpı'nın daha sonra detaylı ifadesine başvurulacak.