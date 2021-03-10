Son dakika... Ordu'daki trafik kazaları kameralarda - Son Dakika

Ordu'daki trafik kazaları kameralarda

ORDU - Ordu'da, farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazaları, kent güvenlik sistemi kameralarına yansıdı.

Ordu'da, farklı tarihlerde şehir merkezinde meydana gelen bazı trafik kazaları, İl Emniyet Müdürlüğü'nün kent güvenlik sistemi kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sabit ve hareketli kent güvenlik sistemi kameralarının, farklı tarihlerde kaydettiği trafik kazalarının genellikle sürücülerin dikkatsizliği ve kural hatasından kazaların meydana geldiği görüldü. Görüntülerde, aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlallerinin neden olduğu kazalarda ölüm yaşanmadı. Kameralara yansıyan görüntülerde, daha çok sürücü hataları ön plana çıktı.

Şubat ayın içerisinde kaydedilen ve özellikle ışıklı kavşaklarda meydana gelen trafik kazalarının ilkinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde ilerleyen ve kavşakta yavaşlamayan bir motosiklet sürücüsünün, kavşak içerisinden karşıya geçmeye çalışan bir aracı fark edemeyerek, vurması yer alıyor. Yine şubat ayı içerisinde aynı şekilde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kaydedilen ikinci trafik kazası görüntüsünde ise kırmızı ışıkta bekleyen araçları fark edemeyen bir cip sürücüsünün, diğer araçlara arkadan vurarak, 4 aracın zincirleme kazaya karışmasına neden olduğu görüntüler yer alıyor.

Kent güvenlik sistemi kameralarınca kaydedilen görüntüler, sürücülerin trafikte daha dikkatli olarak, kurallara uyulması gerektiğini gözler önüne seriyor.