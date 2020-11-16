Ordu'dan Tunceli'de okuyan öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından Tunceli Ovacık Şehit Hakim Onur Alan İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere okul kırtasiye seti gönderildi.

Tunceli'de 2017 yılında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan hakim Onur Alan'ın ailesi, Ovacık'da evlatlarının isminin verildiği okuldaki öğrencilere katkı sunmak istedi.

Bunun üzerine Altınordu Belediyesi ile görüşen aile, taleplerini ileterek, destek istedi.

Şehit ailesinin isteğini yerine getiren Altınordu Belediyesi, hazırladığı okul kırtasiye setini Tunceli'nin Ovacık ilçesine göndererek, öğrencilere teslim etti.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, gazetecilere yaptığı açıklamada, hizmet belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyecilik uygulamalarına öncülük ederek, şehirde belediyecilik hizmetlerine yeni boyut kazandırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Tunceli'de 2017 yılında Ordulu hakim Onur Alan'ın helikopter kazasında şehit düştüğünü anımsatan Tören, yaşanan bu talihsiz olayın ardından devlet tarafından Ovacık ilçesine şehidin adının verildiği bir okul yapıldığını aktardı.

Tören, şehit hakimin ailesi tarafından Ovacık'ta öğrencilere yönelik bir şeyler yapmak için kendilerine bir talepte bulunulduğunu ifade ederek, "Bizde tüm hemşerilerimiz adına bu sorumluluğu üstlenebileceğimizi kendilerine ifade ettik. Ardından bu okulda öğrenim gören tüm öğrencilerimize okul kırtasiyelerinden oluşan okul çantası ve kırtasiye seti hazırladık." dedi.

Okul çantası üzerinde şehit hakim Onur Alan'ın isminin yer aldığını ve aziz hatırasını burada da yaşatmak istediklerini kaydeden Tören, hazırlanan okul setinin belediye ekiplerince Ovacık'a götürülerek öğrencilere teslim edildiğini bildirdi.