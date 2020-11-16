Ordu'dan Tunceli'de okuyan öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika

Ordu'dan Tunceli'de okuyan öğrencilere kırtasiye yardımı

16.11.2020 11:09

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından Tunceli Ovacık Şehit Hakim Onur Alan İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere okul kırtasiye seti gönderildi.

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından Tunceli Ovacık Şehit Hakim Onur Alan İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere okul kırtasiye seti gönderildi.

Tunceli'de 2017 yılında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan hakim Onur Alan'ın ailesi, Ovacık'da evlatlarının isminin verildiği okuldaki öğrencilere katkı sunmak istedi.

Bunun üzerine Altınordu Belediyesi ile görüşen aile, taleplerini ileterek, destek istedi.

Şehit ailesinin isteğini yerine getiren Altınordu Belediyesi, hazırladığı okul kırtasiye setini Tunceli'nin Ovacık ilçesine göndererek, öğrencilere teslim etti.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, gazetecilere yaptığı açıklamada, hizmet belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyecilik uygulamalarına öncülük ederek, şehirde belediyecilik hizmetlerine yeni boyut kazandırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Tunceli'de 2017 yılında Ordulu hakim Onur Alan'ın helikopter kazasında şehit düştüğünü anımsatan Tören, yaşanan bu talihsiz olayın ardından devlet tarafından Ovacık ilçesine şehidin adının verildiği bir okul yapıldığını aktardı.

Tören, şehit hakimin ailesi tarafından Ovacık'ta öğrencilere yönelik bir şeyler yapmak için kendilerine bir talepte bulunulduğunu ifade ederek, "Bizde tüm hemşerilerimiz adına bu sorumluluğu üstlenebileceğimizi kendilerine ifade ettik. Ardından bu okulda öğrenim gören tüm öğrencilerimize okul kırtasiyelerinden oluşan okul çantası ve kırtasiye seti hazırladık." dedi.

Okul çantası üzerinde şehit hakim Onur Alan'ın isminin yer aldığını ve aziz hatırasını burada da yaşatmak istediklerini kaydeden Tören, hazırlanan okul setinin belediye ekiplerince Ovacık'a götürülerek öğrencilere teslim edildiğini bildirdi.

Ordu'dan Tunceli'de okuyan öğrencilere kırtasiye yardımı
Ordu'dan Tunceli'de okuyan öğrencilere kırtasiye yardımı
Ordu'dan Tunceli'de okuyan öğrencilere kırtasiye yardımı
Ordu'dan Tunceli'de okuyan öğrencilere kırtasiye yardımı

Tunceli, Ovacık, Şehit, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'dan Tunceli'de okuyan öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Paşinyan Karabağ'da yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu iddia etti Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek PKK'da teröristler örgütün elebaşı Murat Karayılan'a kazan kaldırdı: Sıranın size geldiğini anladınız, alçak adam Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame! 4 kişi, "görevi kötüye kullanmakla" suçlanıyor Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır İnsanlık dışı uygulama! ABD'de ölen korona hastalarını 15 liraya mahkumlara taşıtıyorlar
Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi         
11:53
Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı         
11:50
Son Dakika! Ermenistan'da eleştirilerin hedefi olan Başbakan Paşinyan istifa etmeyeceğini açıkladı Son Dakika! Ermenistan'da eleştirilerin hedefi olan Başbakan Paşinyan istifa etmeyeceğini açıkladı         
11:24
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Haftaya düşüşle başlayan gram altın, 466 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan gram altın, 466 liradan işlem görüyor         
10:59
Artan korona vakaları sonrası vatandaşa tedbirler soruldu! %84'ü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını yeniden istiyor Artan korona vakaları sonrası vatandaşa tedbirler soruldu! %84'ü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını yeniden istiyor         
10:46
Müslüman dünya şampiyonu boksör, araya girerek aşiret savaşlarını durdurdu Müslüman dünya şampiyonu boksör, araya girerek aşiret savaşlarını durdurdu         
10:31
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı         
09:58
Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor         
09:57
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş         
09:52
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı         
09:15
Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi         
08:38
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti         
07:10
Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım         
00:27
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 12:20:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'dan Tunceli'de okuyan öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei