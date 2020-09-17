Son dakika... Organik gıdalar üreten yerli girişim uluslararası ödül kazandı - Son Dakika

Son dakika... Organik gıdalar üreten yerli girişim uluslararası ödül kazandı

Son dakika haberi... Bitkisel bazlı organik gıdalar üreten SAF Nutrition, 2020 Stevie Awards'de "Yiyecek-İçecek" kategorisinde ödül aldığını duyurdu.

Son dakika... Organik gıdalar üreten yerli girişim uluslararası ödül kazandı, System.String[]

Bitkisel bazlı organik gıdalar üreten SAF Nutrition, 2020 Stevie Awards'de "Yiyecek-İçecek" kategorisinde ödül aldığını duyurdu.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen ve farklı kategorilerde yaklaşık 700 başvurunun değerlendirildiği 2020 Stevie Awards'ın (Uluslararası İşletme Ödülleri) kazananları belli oldu.Yerli girişim SAF Nutrition da 1 yılda gösterdiği gelişime dikkat çekerek Stevie Awards'den 'Yiyecek-İçecek' kategorisinde "Bronz Ödül" almaya hak kazandığını duyurdu. En doğru besinlerin ve mucizelerin doğada olduğuna inanarak yola çıktıklarını belirten SAF Nutrition Kurucu Ortağı Tolga Tunçsav, "Kısa sürede gösterdiğimiz gelişim ve büyümeyle böylesine önemli bir organizasyondan ödül almak hem markamız adına hem de ülkemiz adına bizi gururlandırdı." dedi.

"DOĞAL ÜRÜNLER PAZARINDAKİ PAYIMIZI ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Dünyada havayı, suyu ve toprağı kirletmeksizin, hastalık ve zararlıların etkisini en aza indirecek tarımsal tekniklerin geliştirilmesine her geçen gün duyulan ihtiyacın arttığına vurgu yapan Tolga Tunçsav, "Her sene daha fazla tüketici, alışverişlerinde doğal ürünleri önceliklendiriyor. Şu anda 100 milyar dolara ulaştığı belirtilen doğal ürünler pazarının 5 yıl içinde 150 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediliyor. Yerli bir girişim olarak doğal ürünler pazarındaki payımızı artırmak, tüketicilerle güvenilir ve inovatif ürünlerimizle buluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Saf Nutrition olarak bir yılda 3 farklı kategori ve 22 ürünle pazara girdiklerini belirten Tolga Tunçsav, "Kuruluşumuzdan sadece bir yıl sonra, şirketimiz ulusal ve uluslararası bir marka bilinirliğine ulaştı. Satış hacmimiz her ay düzenli olarak artıyor. Tüketicilerin bu kadar kısa sürede SAF Nutrition'ı benimsenmesi daha güçlü adımlarla büyüyeceğimizi gösteriyor" şeklinde konuştu.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Organik gıdalar üreten yerli girişim uluslararası ödül kazandı - Son Dakika Ekonomi

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