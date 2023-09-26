İnegöl Terkinler çetesi çökertildi! 6 milyar liralık gayrimenkul ve 31 şirkete el konuldu - Son Dakika

İnegöl Terkinler çetesi çökertildi! 6 milyar liralık gayrimenkul ve 31 şirkete el konuldu

Son Güncelleme: 26.09.2023 09:28

Organize suç örgütü İnegöl Terkinler çetesi çökertildi, operasyonda elebaşı dahil 35 kişi gözaltına alındı. Öte yandan operasyonda 6 milyar liralık gayrimenkul ve 31 şirkete el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 'İnegöl Terkinler Çetesi'nin çökertildiğini ve 35 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 Milyar TL değerindeki gayri menkul ve 31 şirkete el konuldu.

Son Dakika: Organize suç örgütü İnegöl Terkinler çetesi çökertildi! 6 milyar liralık gayrimenkul ve 31 şirkete el konuldu

35 KİŞİ GÖZALTINDA

Yerlikaya'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "İnegölTerkinler çetesi çökertildi. Suç örgütünün ele başı yakalandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığımızın takibi neticesinde Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık ve İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 Jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Son Dakika: Organize suç örgütü İnegöl Terkinler çetesi çökertildi! 6 milyar liralık gayrimenkul ve 31 şirkete el konuldu

6 MİLYAR LİRALIK GAYRİMENKUL VE 31 ŞİRKETE EL KONULDU

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 milyar TL değerindeki gayri menkul ve 31 şirkete el konuldu. Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. ŞEHİR EŞKİYALARININ TEPELERİNE BİNECEĞİZ. ONLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ! HALKIMIZIN HUZURUNU KAÇIRANLARIN HER AN ENSELERİNDEYİZ"

Son Dakika! Organize suç örgütü İnegöl Terkinler çetesi çökertildi, operasyonda elebaşı dahil 35 kişi gözaltında
Son Dakika: Organize suç örgütü İnegöl Terkinler çetesi çökertildi! 6 milyar liralık gayrimenkul ve 31 şirkete el konuldu
Son Dakika: Organize suç örgütü İnegöl Terkinler çetesi çökertildi! 6 milyar liralık gayrimenkul ve 31 şirkete el konuldu

Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl Terkinler çetesi çökertildi! 6 milyar liralık gayrimenkul ve 31 şirkete el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi! 6 milyar liralık gayrimenkul ve 31 şirkete el konuldu - Son Dakika
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