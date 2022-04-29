Son dakika: Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı, adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika: Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı, adliyeye sevk edildi

29.04.2022 12:29
Son dakika: Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı, adliyeye sevk edildi

Son dakika haberler: İstanbul'da, 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak D., polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da, 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak D., polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve örgüt kampında bir grup teröristle çekilmiş silahlı fotoğrafı ortaya çıkan Şafak D.'yi önceki gün operasyonla yakalamıştı. PKK'nın dağ kadrosundan örgüt üyeleri ile birlikte silahlı fotoğrafları ortaya çıkan Şafak D., İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olarak görev yapıyordu. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Şafak D., bugün sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL

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Son dakika haberi... Terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı adliyeye sevk edildi Son dakika haberi... Terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı adliyeye sevk edildi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Ş.D isimli kadın, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu iddiasıyla... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Ş.D isimli kadın, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu iddiasıyla...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı, adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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