Son dakika... Orhangazi'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Turhan ile aynı araçtaki eşi Merve Uykız Turhan (33), Zeyna İkra Turhan (5) ve Sema Ravza Turhan (2) yaralandı.

Daha önceden polislerle tartışıp, güzellik merkezi çalışanlarını tehdit eden kadın bu sefer de halk otobüsünde olay çıkardı