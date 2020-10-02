Son dakika: Orman bekçisini öldüren avcının 25 yıl hapsi istendi - Son Dakika

SAMSUN'un Terme ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde görevli saha bekçisi Yüksel Berk'i (56), tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mahmut Aydoğdu (44) hakkında iddianame tamamlandı. Aydoğdu hakkında 'olası kasıt ile adam öldürmek' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, Terme'ye bağlı Gölyazı Mahallesi Çobanyatağı mevkiinde 5 Aralık 2019'da meydana geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Şube Müdürlüğü Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde saha bekçisi olarak görev yapan Yüksel Berk, sahil kenarında avlanan bir grup ile karşılaştı. İddiaya göre Berk, kendisinin bulunduğu bölgeye doğru ateş açan avcıları uyarmaya çalıştı. Bu sırada gruptan bir avcının açtığı ateş sonucu tüfekten çıkan saçmalar, Berk'in başına isabet eti. Kanlar içinde kalan Berk yere yığılırken, avcılar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, saha bekçisi Yüksel Berk'in yaşamını yitirdiği saptandı.