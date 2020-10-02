Son dakika: Orman bekçisini öldüren avcının 25 yıl hapsi istendi - Son Dakika

Son dakika: Orman bekçisini öldüren avcının 25 yıl hapsi istendi

Son dakika haberler... SAMSUN'un Terme ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde görevli saha bekçisi Yüksel Berk'i (56), tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mahmut Aydoğdu (44) hakkında iddianame tamamlandı.

Son dakika: Orman bekçisini öldüren avcının 25 yıl hapsi istendi, System.String[]

SAMSUN'un Terme ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde görevli saha bekçisi Yüksel Berk'i (56), tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mahmut Aydoğdu (44) hakkında iddianame tamamlandı. Aydoğdu hakkında 'olası kasıt ile adam öldürmek' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, Terme'ye bağlı Gölyazı Mahallesi Çobanyatağı mevkiinde 5 Aralık 2019'da meydana geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Şube Müdürlüğü Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde saha bekçisi olarak görev yapan Yüksel Berk, sahil kenarında avlanan bir grup ile karşılaştı. İddiaya göre Berk, kendisinin bulunduğu bölgeye doğru ateş açan avcıları uyarmaya çalıştı. Bu sırada gruptan bir avcının açtığı ateş sonucu tüfekten çıkan saçmalar, Berk'in başına isabet eti. Kanlar içinde kalan Berk yere yığılırken, avcılar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, saha bekçisi Yüksel Berk'in yaşamını yitirdiği saptandı.

3 AVCI YAKALANDI Jandarma kaçan avcıların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda şüphelilerin Mustafa Aydoğdu, Emrah T. ve İrfan T., olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri 3 avcıyı gece yarısı ilçenin Karacalı mevkisindeki ormanlık alanda yakalayarak, gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut Aydoğdu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Emrah T. ve İrfan T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'UYARI DUYMADIK, KORKARAK KAÇTIK'Mahmut Aydoğdu'nun jandarmadaki ifadesinde, Yüksel Berk'in aniden karşısına çıktığını ve yanlışlıkla ateş açarak ölümüne neden olduğunu söylediği belirtildi. Adli kontrol ile serbest bırakılan şüpheliler Emrah T. ve İrfan T., tüfek sesi öncesi herhangi bir ses duymadıklarını iddia ederek, "Daha önce önümüze domuz çıkmıştı. O yüzden Mahmut tüfeği koltuğunun altında tutarak ilerliyordu. Birden orman bekçisi çıktı. Mahmut korktu ve bu sırada tüfek patladı. Hepimiz korkarak kaçtık" dedi.25 YIL HAPİS İSTENDİOlayla ilgili Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Mahmut Aydoğdu'nun 'olası kast ile adam öldürmek' suçundan 25 yıla kadar cezalandırılması istendi. İddianamede, 'şüphelinin gece vakti avlanma yasağı olan ve av koruma memurlarının da bulunabileceği bir alanda, tüfeğini her an ateş edebilecek şekilde yürüdüğü' vurgulandı.

Son dakika: Orman bekçisini öldüren avcının 25 yıl hapsi istendi
Son dakika: Orman bekçisini öldüren avcının 25 yıl hapsi istendi
Son dakika: Orman bekçisini öldüren avcının 25 yıl hapsi istendi
Son dakika: Orman bekçisini öldüren avcının 25 yıl hapsi istendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Pompalı Tüfek, İddianame, Terme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Orman bekçisini öldüren avcının 25 yıl hapsi istendi - Son Dakika

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