Son dakika! Orman Bölge'den abartı yayınlara tepki - Son Dakika

Son dakika! Orman Bölge'den abartı yayınlara tepki

07.11.2020 13:59
Son dakika! Orman Bölge'den abartı yayınlara tepki, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Bu sabah Aliağa ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, bazı medya kuruluşlarının farklı bir yangından görsel kullanmasına tepki gösterdi.

Bu sabah Aliağa ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, bazı medya kuruluşlarının farklı bir yangından görsel kullanmasına tepki gösterdi. Açıklamada, "gereksiz yere üzüntü ve panik havası oluşturulmuştur" denildi.

Bu sabah 7.30 sıralarında Aliağa ilçesi sınırlarında orman dışı arazide otluk bir alanda yangın çıktı. 1 helikopter ve 4 arozözden oluşan ekipler kısa zamanda yangına müdahale ederek 45 dakika içerisinde alevleri kontrol altına aldı. Yangınla ilgili bazı internet haber sitelerinde farklı bir yangından fotoğraf kullanılması tepkiye sebep oldu.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yaptığı basın açıklamasında, "Bazı internet haber sitelerinde, yaz aylarında çıkan orman yangınlarında gece çekilen arşiv fotoları paylaşılarak orman yangını şeklinde paylaşımlar yapılmış, özellikle sosyal medyada gereksiz yere üzüntü ve panik havası oluşturulmuştur. Bölgemizde çıkan orman yangınlarıyla ilgili en doğru bilgi ve görseller hızlı bir şekilde İzmir Orman Bölge Müdürlüğümüz Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından basın kuruluşlarının siz değerli temsilcileri ve muhabirlerinin katılımıyla kurduğumuz whatsapp gurubunda paylaşılmakta ve bundan sonra da paylaşılmaya da devam edecektir." denildi.

Ağaçlandırma çalışmalarının planlanan program kapsamında aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada ayrıca, "Çok sayıda orman yangını yaşadığımız 2020 yılının son aylarına girdiğimiz zaman diliminde artık orman yangını haberleri ile değil yanan alanların ağaçlandırıp milyonlarca fidanın toprakla buluşturulduğu haber çalışmalarında buluşmak dileğiyle" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Orman Bölge Müdürlüğü, Aliağa, Sabah, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Orman Bölge'den abartı yayınlara tepki - Son Dakika


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