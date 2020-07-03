Son dakika! Orman Bölge Müdürlüğünden orman köylüsüne destek - Son Dakika

Son dakika! Orman Bölge Müdürlüğünden orman köylüsüne destek

Gelen son dakika haberine göre Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Mersin Orman İşletmesi tarafından orman köylüsü vatandaşlara araç desteği verildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Mersin Orman İşletmesi tarafından orman köylüsü vatandaşlara araç desteği verildi. Kuzucubelen köyünde 3 traktör ve 4 sürütücü köylülere teslim edildi.

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Orman Bölge müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, araçlar vatandaşlara Kuzucubelen Mahallesinde düzenlenen törenle verildi. Törene, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, ORKÖY Şube Müdürü Zafer Kızıl, Mersin Orman İşletme Müdürü Adnan Zorlukan Aber ile vatandaşlar katıldı.

Bölge Müdürü Akduman, törende yaptığı konuşmada, "Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüzün politikaları doğrultusunda 2020 yılında ORKÖY kredilerinde orman emvali üretimi yapan köylülerimize mekanizasyon desteği yapılmaktadır. Şu ana kadar 2,4 milyon TL değerinde 19 traktör, 7 sürütücü ve 12 adet motorlu testere talebi değerlendirmeye alınmıştır. Orman Genel Müdürlüğümüz hedeflerine ulaşmak, köylülerimizin daha rahat ve daha güvenli ortamda daha fazla kazanç elde etmesini sağlamak amacıyla son yıllarda üretim-mekanizasyon kredilerine ağırlık vermekteyiz. Bu krediler yüzde 20 hibeli ve geriye kalanı 3-7 yılda geri ödemeli olarak verilmektedir" dedi.

Akduman, Kuzucubelen köylülerine verecekleri araçların kazasız belasız, bol kazançlı işlerde kullanılması temennisinde bulundu. - MERSİN

Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Orman Bölge Müdürlüğünden orman köylüsüne destek - Son Dakika Ekonomi

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