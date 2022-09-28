Orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK'lı Sabah Oğur, etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütüne karşı başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Sürdürülen çalışmalar neticesinde Türkiye, Irak ve Suriye alanlarında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren/eylemlerde yer alan, ayrıca örgütün Türkiye'deki şehir yapılanmalarından olan Ateşin Çocukları İnisiyatifi Yapılanması'nda sorumlu düzeyde çalışmalar yürüterek örgüte yeni kadrolar kazandıran, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde Kırmızı Kategoride bulunan "Şilan Emgihan" kod Sabah Oğur'un Irak alanından Suriye alanına geçtiği tespit edildi.

HALEP'TE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde Oğur'un tam konumunun Halep/Şeyh Maksut olduğunun belirlenmesi sonrasında özel bir ekip tarafından operasyonel bir çalışma ile anılan Halep'te etkisiz hale getirildi.

KARDEŞİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Ayrıca dönem içinde sözde Suriye/Rojova 3'lü koordinasyon üyesi olan ve birçok eylemin talimatı veren Oğur'un kardeşi PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Zahra Oğur da 2010'da etkisiz hale getirilmişti.