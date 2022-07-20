Son dakika: Orman yangınına erken müdahale eden ekiplere teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Orman yangınına erken müdahale eden ekiplere teşekkür

20.07.2022 00:57
Son dakika: Orman yangınına erken müdahale eden ekiplere teşekkür

Son dakika 3. sayfa haberine göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Burç Ormanı'nda meydana gelen yangını yaptıkları müdahaleyle 1 saat gibi kısa süre içerisinde kontrol altına alan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibine ödülle teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Burç Ormanı'nda meydana gelen yangını yaptıkları müdahaleyle 1 saat gibi kısa süre içerisinde kontrol altına alan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibine ödülle teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Burç Ormanı'nda çıkan yangında stratejik önlemler alarak müdahalesini yapan büyükşehir itfaiye ekibi ile Meclis Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Başkan Fatma Şahin, itfaiye erlerinin taleplerini de dinledi. Bu çerçevesi, şehrin stratejik noktalarında sıcaklığın artması dolayısıyla çıkabilecek yangın riskine karşı, itfaiye personellerinin 7/24 nöbet tutması kararlaştırıldı. Toplantının devamında şehrin makine ve teçhizat konusunda Türkiye'de sayılı şehirler arasında yer alan Gaziantep İtfaiyesi araç filosunun daha uzun vadede hizmet verebilmesi için kentteki belli ilçelerde kapalı garaj eksiğinin giderilmesi gerektiği konuşuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada Burç Ormanı'ndaki yangında çok önemli bir sınavdan geçtiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her birinize gayretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir şekilde alan müdahalesi yaptınız. Doğru tedbirler alarak yangının büyüme riskini ortadan kaldırdınız. Bunları birebir olarak sizlere söylemek istedim. İnsanlarımızın canı malı bize emanet. Şehrimizin, ağacı, toprağı karıncası bizlere emanet. Yangın durumunda yeşil alanlarımız zarar gördüğünde her canlımız zarar görüyor. Yangın da hakikaten çok ağır bir afet. İtfaiye Daire Başkanlığı bizim için çok önemli bir birim. Belediyemizin en stratejik birimi. İtfaiye ekibimiz de çok tecrübeli. Burada 30 yıllık personellerimiz var. Kurumsal kapasite çok önemli. Bir taraftan da makine ve teçhizatlar da mühim. Bu konuda da gelen taleplere kayıtsız kalmayarak filomuzu daha da yeterli hale getirmek için ilgili birimlerimizle birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Gaziantep'te yanan ormanlık alan havadan görüntülendi Gaziantep'te yanan ormanlık alan havadan görüntülendi Gaziantep'te orman yangını Gaziantep'te orman yangını
Kaynak: İHA

Fatma Şahin, Gaziantep, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Orman yangınına erken müdahale eden ekiplere teşekkür - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:06 Astana zirvesinin ardından Beyaz Saray'dan "tahıl koridoru" sözleri: Erdoğan müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor
01:03 Tahran'daki üçlü zirvede üç liderden de Suriye için farklı öneriler geldi
01:00 İsmailağa Cemaati'nden kaset tehdidinde bulunan Saadeddin Ustaosmanoğlu'na tepki: Mezkûr şahsın cemaatimiz adına açıklama yapma yetkisi yoktur
00:49 Bolu'da 52 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda 10 vatandaş yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 Üçlü zirveye bu gergin anlar damga vurdu: 1 dakika boyunca Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in rahatsızlığı suratına yansıdı
00:42 "Kaset" tartışmasıyla uğraşan Cübbeli Ahmet'ten "FETÖ çıkışı: Kasetleri çıkarmayan melundur! Allah'ın laneti üzerine olsun!
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:49 Keçiboynuzu çalarken uyaran komşulara ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 01:19:54. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Orman yangınına erken müdahale eden ekiplere teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement