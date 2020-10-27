Son dakika... Orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

Alevlerin bazı yerleşim yerlerine de sıçradığı görüldü.

Olay yerine sevk edilen arazöz, su tankeri, iş makineleri ve çok sayıda söndürme ekibiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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