İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı bilgisi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 1 amfibi uçak ve 15 arazöz ile müdahale edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına yardım etti.

Yangın alanı yakınlarındaki bazı küçükbaş hayvanların ağılları tedbir amaçlı boşaltıldı.

Öte yandan, havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verildi, karadan müdahale ise devam ediyor.

Zaman zaman yükselen alevlere müdahale eden ekipler, yangının dağılmasının önüne geçmeye çalışıyor.

Jandarma ekipleri de yangın müdahale devriye araçlarıyla orman ekiplerine destek veriyor.

Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangının kısmen kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.