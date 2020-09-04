Son Dakika | Orman yangınında 3 işçi yanarak yaralandı - Son Dakika

Son Dakika | Orman yangınında 3 işçi yanarak yaralandı

Bir son dakika haberine göre Çorum'un Kargı ilçesi Sinanözü köyü ile Sinop'un Saraydüzü ilçesi Yalmansaray köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden 3 orman işçisi yaralandı.

Son Dakika | Orman yangınında 3 işçi yanarak yaralandı, System.String[]

Çorum'un Kargı ilçesi Sinanözü köyü ile Sinop'un Saraydüzü ilçesi Yalmansaray köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden 3 orman işçisi yaralandı. Olayda 1 arazöz de tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için Zonguldak'ın Karabük ilçe Orman İşletme Müdürlüğünden yangın mahalline sevk edilen ekipte yer alan orman işletme personelleri Bilal K. ve Cemal Ç. ile Çorum'un Kargı İlçe Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilge Kağan Ş., yangına müdahale ettiği sırada yanarak yaralandı. Bilal K., Cemal Ç. ve Bilge Kağan Ş.'nin rüzgarın da etkisiyle aniden dönen alevlerin arasında kalarak yaralandığı, olay anında bir arazözün de tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Yaralanan Orman İşletme Müdürlüğü personelleri ambulanslarla Kargı İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, Kargı İlçe Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilge Kağan Ş. ve Karabük ilçe Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilal K. yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralılardan Karabük İlçe Orman İşletme Müdürlüğü personeli Cemal Ç.'nin tedavisinin ise Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nde sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ÇORUM

Saraydüzü, Sinop, Çorum, Kargı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 21:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Orman yangınında 3 işçi yanarak yaralandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

7 yıl önceki davadan ceza alan AK Partili Belediye Başkanı Aydın tutuklandı Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e tavsiye: Üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar A Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş aday kadrodan çıkarıldı Almanya'da cani anne, 5 çocuğunu uyuşturucu ilaç verdikten sonra boğarak öldürmüş Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Meteoroloji, 4 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti Sakarya Valiliği'nden tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili açıklama geldi Futbolcunun koronavirüs testinin pozitif olduğu devre arasında öğrenilince maç iptal edildi Bangladeş'te 200 kişinin bulunduğu camide yangın çıktı: 3 ölü, 50 yaralı Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor İki çocuk annesi kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti 5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezen genç kız, hedefini dünya turu olarak belirledi Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada
İsrail'de drone ile gökyüzünden uyuşturucu madde dağıtıldı İsrail'de drone ile gökyüzünden uyuşturucu madde dağıtıldı         
17:08
Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş         
17:01
Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti         
16:50
İmamoğlu ile öğrenciler arasında dikkat çeken zam diyaloğu: Fiyatı 50 liraya kadar düşürdük İmamoğlu ile öğrenciler arasında dikkat çeken zam diyaloğu: Fiyatı 50 liraya kadar düşürdük         
16:26
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı         
15:53
Son Dakika! İTÜ mezunu Halit Ayar'ı öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son Dakika! İTÜ mezunu Halit Ayar'ı öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
15:39
Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu         
15:08
Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu         
15:07
87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu 87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu         
14:15
Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi         
14:11
Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu         
14:07
Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı         
14:03
3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı 3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı         
12:31
Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü         
12:29
Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı         
12:02
Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü         
12:01
Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan "Yandaş mısınız?" sorusuna cevap verdi         
11:37
Yaşlı adam döviz bürosuna 100 bin TL'lik sahte altın sattı Yaşlı adam döviz bürosuna 100 bin TL'lik sahte altın sattı         
10:46
ABD'li enerji şirketinden Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım ABD'li enerji şirketinden Türkiye'ye 500 milyon dolarlık yatırım         
10:45
1,4 milyon kişiyi ilgilendiren yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri bugün başlıyor 1,4 milyon kişiyi ilgilendiren yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri bugün başlıyor         
10:33
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar         
10:14
Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada         
10:12
Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı         
10:03
Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor         
09:50
Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu         
09:17
Lüks otomobilde karpuz satan sürücüye ceza yağdı Lüks otomobilde karpuz satan sürücüye ceza yağdı         
09:15
Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım         
08:30
Sağanak yağış geliyor! Listede 7 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 7 il var         
08:25
Beşiktaş'ta Enzo Roco ve Nicolas Mirin'den ayrılık önerisine ret: Bu paraları veren başka kulüp yok Beşiktaş'ta Enzo Roco ve Nicolas Mirin'den ayrılık önerisine ret: Bu paraları veren başka kulüp yok         
07:39
Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı         
07:39
Evde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren adam polisi arayıp kendini ihbar etti Evde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren adam polisi arayıp kendini ihbar etti         
22:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2020 03:30:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Orman yangınında 3 işçi yanarak yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei