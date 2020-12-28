Son dakika... Orman yangınında kalp krizi geçiren şube müdürü hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika... Orman yangınında kalp krizi geçiren şube müdürü hayatını kaybetti

28.12.2020 18:27
Son dakika... Orman yangınında kalp krizi geçiren şube müdürü hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gündem haberi: ORDU'nun Çatalpınar ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangında soğutma çalışmaları yapıldığı sırada kalp krizi geçiren Giresun Orman İşletme Yangın Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu (42), yaşamını yitirdi.

ORDU'nun Çatalpınar ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangında soğutma çalışmaları yapıldığı sırada kalp krizi geçiren Giresun Orman İşletme Yangın Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu (42), yaşamını yitirdi.

Çatalpınar'ın Akkaya Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı ve alevleri görenler, ihbarda bulundu. Yangın, kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ormanlık alana ulaşılacak yol olmaması nedeniyle belediyeden kepçe talep etti. Ulaşım koridorunun sağlanmasının ardından gece müdahaleye başlayabilen ekiplerin çalışması sonucu yangın, sabaha karşı kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği ormanlık alanda, ilk belirlemelere göre, 20 dönüm alan zarar gördü.

ŞUBE MÜDÜRÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Yangına müdahele etmek için Giresun Orman İşletme Müdürlüğü'nden takviye ekipler alana sevk edildi. Soğutma çalışmalarına destek veren Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu, ormanlık alanda fenalaşarak yere yığıldı. Kostakoğlu'na ilk müdahaleyi yapan meslektaşları, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine haber verdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kostakoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kostakoğlu'nun cesedi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


- Ordu
Son dakika... Orman yangınında kalp krizi geçiren şube müdürü hayatını kaybetti
Son dakika... Orman yangınında kalp krizi geçiren şube müdürü hayatını kaybetti
Son dakika... Orman yangınında kalp krizi geçiren şube müdürü hayatını kaybetti
Son dakika... Orman yangınında kalp krizi geçiren şube müdürü hayatını kaybetti
Son dakika... Orman yangınında kalp krizi geçiren şube müdürü hayatını kaybetti

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Orman yangınında kalp krizi geçiren şube müdürü hayatını kaybetti - Son Dakika


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