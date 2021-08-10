Üye Girişi
Son dakika... Orman yangınında yaralanan hayvanlara klasik müzik ile psikolojik tedavi - Son Dakika

Son dakika... Orman yangınında yaralanan hayvanlara klasik müzik ile psikolojik tedavi

10.08.2021 13:47

Son dakika gelişmesine göre Orman yangınında yaralanan hayvanlara klasik müzik ile psikolojik tedavi -Yangının vurduğu hayvanlara tedavileri sonrası, şarkı söyleyip, klasik müzik dinletiyorlar Manavgat'ta kurulan sahra hastanesinde veteriner hekim ve gönüllüler, orman yangınlarından kurtarılan yaralı hayvanlara klasik...

Orman yangınında yaralanan hayvanlara klasik müzik ile psikolojik tedavi

-Yangının vurduğu hayvanlara tedavileri sonrası, şarkı söyleyip, klasik müzik dinletiyorlar

ANTALYA - Manavgat'ta kurulan sahra hastanesinde veteriner hekim ve gönüllüler, orman yangınlarından kurtarılan yaralı hayvanlara klasik müzik dinleterek psikolojik tedavi uyguluyorlar.

Manavgat'ta çıkan orman yangınlarında alevlerin arasından kurtarılan hayvanlar için sahra hastanesi kuruldu. HAYTAP tarafından kurulan en büyük sahra hastanesinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen veteriner hekimler ve gönüllüler, kurdukları çadırlarda yaralı hayvanların tedavisi için gece gündüz çalışıyor. Veteriner hekim ve gönüllülerden oluşan arazi ekipleri, yangın alanlarına giderek yangında zarar gören besi ve yabani hayvanları sahra hastanesine getirip, kurdukları çadırlarda tedavi ediyor. Yaralı hayvanların tedavisiyle yakından ilgilenen gönüllüler, hayvanlara ayrıca şarkı söyleyerek ve klasik müzik dinleterek psikolojik tedavi uyguluyor.

"Müzikle rahatlıyorlar"

Yangın alanından getirilmiş ve ağır yanıkları olan bir koyunun başında şarkı söyleyen Gökçe Yücekaya, yaralı hayvanların tedavileri uygulanırken sevgi ve klasik müzik ile daha kısa sürede ayağa kalktıklarını söyledi.

Gökçe Yücekaya, "En başından beri burada HAYTAP sahra çadırında gönüllü olarak çalışıyorum. Müziğin iyileştirici bir gücü olduğu artık tüm dünyada biliniyor. Bu bizim aslında barınakta köpekler için de kullandığımız bir uygulamaydı. Köpeklerde aldığımız sonuçlar bizim burada yaralı olan koyunlarda denememize vesile oldu. Onların iyileşmesi için pozitif yönde çok etkilediğini gördük. Klasik müzik veya onlara şarkı söyleyerek güzel enerjiler verdiğimizde daha fazla ayaklandıklarını görüyoruz. Kesinlikle rahatlıyorlar. Bir kere her şeyden önemlisi huzurlu oluyorlar. Zaten burada bu kadar gönüllü arkadaşımızla onları bu kadar severek bakmasaydık bence bu kadar uzun sürede dayanacaklarını düşünmüyorum. Ama şuan hepsi hayatta kalmak için direniyorlar. ve bunun en büyük nedeni inanın burada görmüş oldukları sevgi" dedi.

"Yaralı hayvanlara samandan yatak"

Sahra çadırlarında alevlerin arasından kurtarılan hayvanların tedavi sürecinden bahseden Merve Gülistan Aydın ise gönüllülerin, müzik dinleterek yaralı hayvanları sakinleştirdiğini ifade etti. Merve Gülistan Aydın, "Çok ağır yanıkları olduğu için bu hayvanları çok kıpırdatamadık. Bulundukları yerlerde onlara samandan yataklar yaptık. Çünkü onlar idrarlarını yapıyorlar ve altına koyacağınız naylon onları yakabilir. Her şeyi düşünerek samandan yataklar yaptık. Altlarına bez koyduk. Bu alt bezlerini gün içerisinde defalarca değiştiriyoruz. Serum tedavilerine başladık. Kan cihazları, ultrason cihazları ile tedavilerini hızlandırdık. Bütün hayvanlara yakalık taktık. Hepsinin tedavi protokolü farklı çünkü. Hem antibiyotik hem ağrı kesici kremlerini sürdük. Onun dışında psikolojik olarak destek vermek için bütün gönüllüler yanlarına uzandı, müzik açarak onların daha sakin olmaları için çabaladılar. Sürekli oksijen veriyoruz hayvanlara çünkü dumandan da etkilenen çok hayvanımız vardı. Hepsinin tedavisi tamamlanınca da Bursa'da ki çiftliğimize götüreceğiz" diye konuştu.

"Koyun,buzağı,karga, baykuş, kaplumbağa"

Sahra Hastanesi çadırlarında birçok hayvanın tedavisinin tamamlanıp Bursa'da ki çiftliklere götürüldüğünü ifade eden Aydın, "Burada birçok hayvanın tedavilerine devam ediyoruz. Çok ağır yanıkları olan 20 küsur koyunlarımız geldi. Onları buraya getirip ilk muayenelerini yaptık. Kremlerini sürdük. Enjeksiyon tedavilerine başladık. Yemek yemedikleri için serum takviyesinde bulunduk. Günde 3 defa yaptığımız tedavi sürecimiz var. Birçok hayvan geldi. Koyun, buzağı, karga, baykuş ve birçok kaplumbağa hepsi vardı bunların içinde. Bugün 10. günümüz. Birçoğunu Bursa'ya gönderdik. HAYTAP bu koyunları kendisi satın aldı. Biz onların bütün tedavilerini tamamladıktan sonra yani sağlıklarına kavuştuklarında hepsini Bursa'ya kendi çiftliğimize göndereceğiz. Bu sırada Türkiye'nin birçok noktasından ekibimiz geldi. Paletlerin üzerinde uyuyarak bazen de hiç uyumayarak tedavilerini devam ettirdiler. Bu orman yangınlarında en çok zararı hayvanlar gördü. Ağızları dilleri yok hiçbir şekilde kendilerini ifade edemiyorlar. O yüzden hepsi başlarında uyuyorlar. Yemek yemediler ama onların uyumasını daha çok önemsediler. Ben yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım bir daha böyle bir talihsizlik yaşamayız" açıklamasını yaptı.

Son dakika... Orman yangınında yaralanan hayvanlara klasik müzik ile psikolojik tedavi
Son dakika... Orman yangınında yaralanan hayvanlara klasik müzik ile psikolojik tedavi
Son dakika... Orman yangınında yaralanan hayvanlara klasik müzik ile psikolojik tedavi
Son dakika... Orman yangınında yaralanan hayvanlara klasik müzik ile psikolojik tedavi

Sahra Hastaneleri, Manavgat, Şarkı, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Orman yangınında yaralanan hayvanlara klasik müzik ile psikolojik tedavi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hücum jokeri Andraz Sporar için Süper Lig'in devleri savaşa tutuştu 14:28 Hücum jokeri Andraz Sporar için Süper Lig'in devleri savaşa tutuştu Kore'ye gitmek için evden ayrılan 3 kız çocuğunun annelerinden yalanlama: Kore'ye değil, yalnızca dolaşmaya çıkmışlar 14:24 Kore'ye gitmek için evden ayrılan 3 kız çocuğunun annelerinden yalanlama: Kore'ye değil, yalnızca dolaşmaya çıkmışlar Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş 14:16 Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş
Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler 14:04 Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı 13:42 Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı 13:27 Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı
Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? 12:08 Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı 11:34 Sevgilisini sokak ortasında bıçaklayıp kaçtı! Vahşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı

Son Dakika Haberleri
14:30 Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı
14:20 İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı
14:15 Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş
14:05 İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz
14:03 Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler
13:44 Rizespor'un temasa geçtiği Caner Erkin ve Lemos imza aşamasına geldi
13:42 Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, salık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
13:41 Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı
13:37 Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için "köpek" dedi
13:35 "Eve dönüyoruz" paylaşımı yapan Ghezzal'ın uçuşunda rötar! İstanbul'a beklenenden daha gel ayak basacak
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
Son Dakika: Yüksek Öğretim Kurumu, YKS'de barajın düşürülmesine yönelik çalışmayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu Son Dakika: Yüksek Öğretim Kurumu, YKS'de barajın düşürülmesine yönelik çalışmayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu         
14:24
İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı         
14:20
İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz         
14:06
Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor         
14:00
Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için "köpek" dedi         
13:38
MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı         
12:16
BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin: Mevcut aşı Delta varyantına karşı etkili         
12:00
Heyelanda çay bahçesinde mahsur kalan 4 kardeş halatlarla kurtarıldı! Ailelerine kavuşma anında gözyaşları sel oldu Heyelanda çay bahçesinde mahsur kalan 4 kardeş halatlarla kurtarıldı! Ailelerine kavuşma anında gözyaşları sel oldu         
11:32
Korona bitmeden Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı         
11:28
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı         
10:43
Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu         
10:24
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım Afgan göçmeni Sunatullah Saadat, hakkında başlatılan soruşturmadan sonra: 4-5 ay önce Türkiye'den ayrıldım, şimdi Özbekistan'dayım         
08:20
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 14:45:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Orman yangınında yaralanan hayvanlara klasik müzik ile psikolojik tedavi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement