Antalya'da orman yangınlarının etkilediği Manavgat ilçesinde yaşayan resim öğretmeni Ayşe Çıvkın, doğaya sahip çıkmanın önemini vurgulamak için bir kafenin duvarlarını çizdiği motiflerle renklendirdi.

İlçede özel bir okulda resim öğretmenliği yapan Ayşe Çıvkın, gelen talepler üzerine duvarlara resim yapmaya başladı. Çeşitli mekanların duvarlarına resimler çizen Çıvkın, orman yangınlarına dikkati çekmek için ilçedeki bir kafenin duvarlarını da çiçek ve bitki motifleriyle donattı.

Kafenin duvarlarını yağlı boya resimler yaptığı fırçasıyla sanat eserine dönüştüren Çıvkın'a kafe çalışanları ve müşteriler de eşlik ediyor.

Ayşe Çıvkın, AA muhabirine, resim yapmayı çok sevdiğini söyledi. Boş zamanlarında atölyesinde yağlı boya çalışmalar yaptığını anlatan Çıvkın, sokak duvarlarını da resimleriyle güzelleştirdiğini ifade etti.

Yaptığı resimlerden sonra olumlu geri dönüşler aldığını ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Çıvkın, "Bir öğretmen arkadaşımın önerisi üzerine bu kafede duvarları boyamaya başladım. Boyama çalışması yaparken, kafede oturan müşterilerin ilgisini çekiyor. Onlar da ellerine fırça alıp boyamak istediklerini söylüyorlar. Biz de ellerine fırça verip, boyama yapmalarını teşvik ediyoruz. Hem kafe çalışanları hem de müşterilerle birlikte duvarlara resimler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçede yaşanan orman yangınlarından çok etkilendiğini dile getiren Çıvkın, şöyle konuştu:

"İlçemizde yaşanan orman yangınlarından sonra doğanın ve yeşilin önemi çok daha iyi anlaşıldı. Boş duvarların çiçek ve bitki motifleriyle renklenmesi gibi doğanın da bir an önce yeşermesini diliyorum. Keşke elimde bir imkan olsaydı da yanan yerleri resim yaptığım fırçam ile ağaç ve bitki motifleriyle, hayvan figürleriyle donatabilseydim. Maalesef bu mümkün değil ancak insanların orman yangınlarına karşı daha duyarlı olmasını sağlayabiliriz. Rengarenk duvarlardaki resimlerimin bu mekanlara oturan kişilerin içindeki doğa sevgisini pekiştirmesini diliyorum."

Kafe işletmecisi Emrah Ekmekci de uzun yıllar profesyonel futbol oynadığını ve spordan yetiştiğini belirterek, sporla beraber sanata da çok ilgi duyduğunu anlattı.

Duvar resimlerinin ilgi çektiğini belirten Ekmekci, "Üniversite öğrencilerinin olduğu bir bölgede kafe işletiyoruz. Bu bölgede belediyenin bir çalışması sonrası kafe önündeki çiçekler gidince duvarlar boş kaldı. Farklı bir şey yapmak istedik. Ayşe öğretmen duvarları boyamaya başlayınca baya ilgi gördü. Şimdi diğer duvarları da boyayacağız." diye konuştu.