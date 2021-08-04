Üye Girişi
Son dakika! Orman yangınlarının sürdüğü Manavgat'ta vatandaşlar yağmur duasına çıktı - Son Dakika

Son dakika! Orman yangınlarının sürdüğü Manavgat'ta vatandaşlar yağmur duasına çıktı

04.08.2021 16:11

Son dakika haberleri: Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Merkez Külliye Cami avlusundaki duaya, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya ve vatandaşlar katıldı.

Yalçınkaya, yangınların bir haftadır devam ettiğini, ülkenin ciğerlerinin yandığını söyledi.

Devlet ve millet olarak yangınlarla canla başla mücadele edildiğini belirten Yalçınkaya, "Ülkemizin en güzel bölgelerinden Manavgat'ımızın yangınla mücadelesi devam ediyor. Yangınlarda canlar kaybettik, insanlarımızın evleri yandı. Bu yangınlara sebep olanlara ve ülkemiz üzerinde iş çevirmeye çalışanlara Cenabıhak fırsat vermesin. Birlik ve beraberlik içinde inşallah bugünleri de en kısa zamanda atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından vatandaşlar yağmur duası etti.

Son dakika! Orman yangınlarının sürdüğü Manavgat'ta vatandaşlar yağmur duasına çıktı
Son dakika! Orman yangınlarının sürdüğü Manavgat'ta vatandaşlar yağmur duasına çıktı
Son dakika! Orman yangınlarının sürdüğü Manavgat'ta vatandaşlar yağmur duasına çıktı
Son dakika! Orman yangınlarının sürdüğü Manavgat'ta vatandaşlar yağmur duasına çıktı

Manavgat, Külliye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Orman yangınlarının sürdüğü Manavgat'ta vatandaşlar yağmur duasına çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı 16:53 Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti 16:51 Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Boşandığı eşini ve 2 kızını öldürdü! Zanlının savunması şaşkınlık yarattı: Ev pislik içindeydi 16:47 Boşandığı eşini ve 2 kızını öldürdü! Zanlının savunması şaşkınlık yarattı: Ev pislik içindeydi
Yüksek Askeri Şura, 16:38 Yüksek Askeri Şura, "sarıklı amiral" olarak tanınan Tuğamiral Mehmet Sarı'yı emekli etti Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı 16:09 Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Son Dakika: Yüksek Askeri Şura toplantısı bitti! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildi 16:04 Son Dakika: Yüksek Askeri Şura toplantısı bitti! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildi
F.Bahçe'de Caner krizi! Maç kadrosuna dahil edilmeyen futbolcudan kulüp bulması istenildi 15:53 F.Bahçe'de Caner krizi! Maç kadrosuna dahil edilmeyen futbolcudan kulüp bulması istenildi İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar 13:55 İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar

Son Dakika Haberleri
17:03 8 gündür alev alev yanan bölgelere umut veren haber! Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, kuvvetli sağanak müjdesi verdi
16:52 Büyü yaptığını iddia edip arkadaşını öldürdü! Katil zanlısının cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı
16:39 Son Dakika: Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, kadro dışı bırakıldı
16:37 Yüksek Askeri Şura, "sarıklı amiral" olarak tanınan Tuğamiral Mehmet Sarı'yı emekli etti
16:18 Oyuncu Furkan Kızılay, üç gün önce tatil yaptığı bölgeye bu sefer yangınla mücadele için geldi
16:04 Son Dakika: Yüksek Askeri Şura toplantısı bitti! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildi
16:02 Hatay'dan kötü haber! 5 ilimizde devam eden yangınlara bir yenisi daha eklendi
15:57 Yürek burkan görüntü! Yangından kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu içti
15:54 Falcao ve Kezman, Chelsea tarihinin en kötü transferleri listesinde yer aldı
15:52 F.Bahçe'de Caner krizi! Maç kadrosuna dahil edilmeyen futbolcudan kulüp bulması istenildi
Spider-Man: Miles Morales oyuncu istatistiği paylaşıldı! Hayranlarının oyunda 11 bin yıl harcadı ortaya çıktı Spider-Man: Miles Morales oyuncu istatistiği paylaşıldı! Hayranlarının oyunda 11 bin yıl harcadı ortaya çıktı         
16:54
Fatih Terim, St.Johnstone maçı için kararını verdi! Yeni transferler karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak Fatih Terim, St.Johnstone maçı için kararını verdi! Yeni transferler karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak         
16:52
Pandemide yok sattı! Kilosu 4 bin TL'ye satılan beyaz çay stoğu tükendi Pandemide yok sattı! Kilosu 4 bin TL'ye satılan beyaz çay stoğu tükendi         
16:49
Son Dakika: Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, kadro dışı bırakıldı Son Dakika: Pereira'nın kararıyla Caner Erkin ve Sinan Gümüş, kadro dışı bırakıldı         
16:40
Oyuncu Furkan Kızılay, üç gün önce tatil yaptığı bölgeye bu sefer yangınla mücadele için geldi Oyuncu Furkan Kızılay, üç gün önce tatil yaptığı bölgeye bu sefer yangınla mücadele için geldi         
16:19
8 gündür cayır cayır yanan bölgelerle ilgili güzel haber! Meteoroloji uzmanı, kuvvetli sağanak müjdesi verdi 8 gündür cayır cayır yanan bölgelerle ilgili güzel haber! Meteoroloji uzmanı, kuvvetli sağanak müjdesi verdi         
16:07
Hatay'dan kötü haber! 5 ilimizde devam eden yangınlara bir yenisi daha eklendi Hatay'dan kötü haber! 5 ilimizde devam eden yangınlara bir yenisi daha eklendi         
16:02
Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi         
14:01
Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı         
13:46
Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı         
13:41
Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi         
13:38
Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler         
13:35
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz         
13:30
Karabük'te, yüksek kesimlerde yer alan mahallelere ulaşım asansörlerle sağlanıyor Karabük'te, yüksek kesimlerde yer alan mahallelere ulaşım asansörlerle sağlanıyor         
13:16
"Sopalı şifacı" kaçtı, mühürlenen ofisin önünde kuyruk bitmedi: Belki gelir, hocaya inanıyorum         
11:22
Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunan 3 gencin karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunan 3 gencin karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı         
11:08
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 17:07:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Orman yangınlarının sürdüğü Manavgat'ta vatandaşlar yağmur duasına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement