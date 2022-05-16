Son dakika haberleri: ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE İÇİN CHİNOOK SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ TÜRKİYE'DE - Son Dakika
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Son dakika haberleri: ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE İÇİN CHİNOOK SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ TÜRKİYE'DE

16.05.2022 14:29

Son dakika haberi: TÜRKİYE'de bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak, Boeing imalatı 2 Chinook söndürme helikopteri, kargo uçağıyla Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirildi.

TÜRKİYE'de bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak, Boeing imalatı 2 Chinook söndürme helikopteri, kargo uçağıyla Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Bu sezon Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak, Boing imalatı Chinook söndürme helikopterleri, CMC Savunma Sanayi A.Ş. tarafından Türkiye'ye getirilmeye başlandı. 10 adet olması planlanan helikopterlerden 2'si, Çorlu Atatürk Havalimanı'na, Antonov 124 tipi kargo uçağıyla getirildi. Palleri sökülmüş olarak An-124'ten indirilen, biri Model 234 diğeri de Model 107 serisi helikopterler, montaj ve testlerin ardından kullanılacağı noktalara götürülecek.

Helikopterler, ağır taşıma kapasitesi ile ilk olarak geçen yıl kullanılmıştı. Boeing imalatı, Chinook serisi ağır yük helikopterlerinden yangın söndürme operasyonunda Orman Genel Müdürlüğü, büyük verim almıştı. Çift motorlu, ağır tonajlı yangın söndürme olarak bilenen, dar alanlarda manevra kabiliyeti ve yüksek hızıyla diğer helikopterlerden ayrılan Chinook'un, gövdesine monte edilen 10 ton su kapasiteli su sepetleriyle en zorlu arazi şartlarında da kullanılabildiği belirtildi. Çorlu Atatürk Havalimanı'na inen 2 helikopterin ardından gün içinde 3 helikopterin daha getirileceği belirtildi.

Son dakika haberleri: ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE İÇİN CHİNOOK SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ TÜRKİYE'DE
Son dakika haberleri: ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE İÇİN CHİNOOK SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ TÜRKİYE'DE
Son dakika haberleri: ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE İÇİN CHİNOOK SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ TÜRKİYE'DE
Son dakika haberleri: ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE İÇİN CHİNOOK SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ TÜRKİYE'DE

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE İÇİN CHİNOOK SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ TÜRKİYE'DE - Son Dakika


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