Son Dakika: Orman yangınlarıyla mücadelede son durum! 4 bakan ortak açıklama yaptı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaris Öğretmenevinde açıklamalarda bulundu.

YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDEN BİR YANGIN YOK

240 orman yangınından 5'inin devam ettiğini bildiren Pakdemirli, ''89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Zor bir operasyon.Genel itibarıyla Muğla'daki tüm yangınlarla ilgili durum iyiye doğru gidiyor. Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok.'' dedi.

"YUNANİSTAN'IN UÇAK TALEBİ VAR"

Konuşmasının devamında Pakdemirli şunları söyledi:

Filomuza dışarıdan gelen iki uçak, Yunanistan ve AB'deki yangınların ciddiyetinden dolayı ayrıldı. Yunanistan'ın uçak talebi var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız. Yatağan ilçesindeki orman yangını rüzgarın sert esmesiyle birlikte Çine ormanlarına sıçradı.

"TERMİK SANTRALLE İLGİLİ RİSKLER AZALIYOR"

Yangına 6 helikopter ve çeşitli personelle müdahale edildi. Muğla'da şu ana kadar 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı, 180 bin ton su atıldı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Milas'taki yangın henüz kontrol atlında değil ama özellikle termik santralle ilgili riskler de azalıyor., Kavalıkdere, Köyceğiz yangınları devam ediyor ama hepsinde olumlu gidişat var.

"15 ÜLKEYLE BİRDEN SAVAŞAMAZSINIZ"

Dünyanın en güçlü ülkesi olabilirsiniz ama 15 ülkeyle savaşamazsınız. Biz aslında son günlerde bunu yaşadık ama son günlerde hızlı bir şekilde bu noktaya geldik. Bundan sonra inşallah tabii ki hiç yangın çıkmasın isteriz. Ama sezon bitimine kadar bu yangınlarla uğraşıyor olacağız.

19 yılda orman yangınlarıyla ilgili çok ciddi işler yapıldı. Yangınlarda 102 milyon liralık hasar beyanı var. En kısa zamanda yanan yerlerin yeşil bir örtüye kavuşmasını sağlıyor olacağız. Sözlerimizle ve davranışlarımızla yangına körükle gitmemek lazım. Adı şükranla anılanlar bu ateşe benzin dökenler değil su taşıyanlar olacaktır.

"YANAN BÖLGELERDE YAPILAŞMAYA İZİN VERİLMEYECEK"

Bakan Kurum konuşmasında, yanan bölgelerde kesinlikle yapılaşmaya izin verilmeyeceğini belirtti. Kurum şunları söyledi:

Yangınlar sebebiyle Antalya'mızdaydık. Antalya'daki orman yangınlarının kontrol altına alınması ve dün başlayan yağışlarla birlikte soğutma işlemleri yürütülüyor. Muğla'da çıkan yangınlarda toplamda 303 mahalleden 37 mahallemiz afetten etkilenmiş durumda. 37 mahallenin hasar tespit çalışmaları yapıldı. 33 mahallede bu çalışmalar tamamlandı.

Toplamda 173 bina, 230 bağımsız birimin yangından tamamen etkilendiğinin tespitini yaptık. Yangının bir kısmı özel çevre koruma bölgesi ve doğal sit alanlarında gerçekleşti. Ne özel çevre koruma bölgesi ne doğal sit alanlarında yapılaşmaya izin verilmeyecektir. Özel çevre koruma bölgesi ve doğal sit alanları için bilim kurulu oluşturduk. Termik santralimizin bulunduğu bölgede yaptığımız incelemeye göre yüksek risk arz eden havada tehlike bir seviye olmadığı tespit edilmişti.