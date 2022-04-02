Son dakika 3. sayfa: Ormancı operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Ormancı operasyonunda 3 tutuklama

02.04.2022 12:08

Son dakika haberi: Ormancı operasyonunda 3 tutuklama Muğla'da jandarma ekipleri tarafından, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ormancı operasyonunda 3 tutuklama

MUĞLA - Muğla'da jandarma ekipleri tarafından, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinde 'rüşvet', 'irtikap', 'zimmet', 'görevi kötüye kullanma' iddiaları ile Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'ne operasyon düzenledi. JASAT ekipleri, çalışanları dışarı çıkardı ve binalardaki evrak ve bilgisayarlarda inceleme yaptı. Ayrıca Ortaca Orman İşletme Şefliğine de operasyon düzenleyen ekipler, buradaki lojmanlarda arama yaptı. Operasyonda Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M.'nin de aralarında bulunduğu, 2 işletme şefi, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat K. ile birlikte toplam 25 kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.

Jandarmadaki sorguların ardından Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder M.', Dalaman Karacaağaç Muhtarı ve Karacaağaç Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Vedat K. Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan Kadriye Ç. ile Gökçe Ş.'nin yanı sıra M.K. isimli vatandaş tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Gece saatlerine kadar zanlıların savcılıkça ifade işlemlerinin ardından, M.K.serbest bırakılırken, Orman İşletme Müdürü Önder M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat K.'nın yanı sıra, işletme şefleri Kadriye Ç. ve Gökçe Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika 3. sayfa: Ormancı operasyonunda 3 tutuklama
Son dakika 3. sayfa: Ormancı operasyonunda 3 tutuklama
Son dakika 3. sayfa: Ormancı operasyonunda 3 tutuklama

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Ormancı operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika


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