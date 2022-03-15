ORMANLIK ALANDAKİ MEZARDA KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU - Son Dakika
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ORMANLIK ALANDAKİ MEZARDA KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU

15.03.2022 22:07

ANTALYA'da ormanlık alanda mezar ihbarıyla adrese gelen polis, mezarda köpek ölüsü olduğunu belirledi.

ANTALYA'da ormanlık alanda mezar ihbarıyla adrese gelen polis, mezarda köpek ölüsü olduğunu belirledi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alana yakın yol kenarında ateş yakmak isteyen 3 genç, orman içerisinden odun toplamaya gitti. Bu esnada gençler, etrafı taşla çevrili ve başucunda bir mermer taşı bulunan mezar gördü. Gençler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, mezarın çevresini şeritle çevirdi. Ekipler ön incelemenin ardından mezarın açılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek istedi. Bölgeye gelen belediye ekipleri kazma ve kürekle mezarı açtı. Çukurda poşete ulaşan polis ekipleri, yaptıkları incelemede köpek ölüsü olduğunu gördü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çukur kapatıldı.

ORMANLIK ALANDAKİ MEZARDA KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU
ORMANLIK ALANDAKİ MEZARDA KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU
ORMANLIK ALANDAKİ MEZARDA KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU
ORMANLIK ALANDAKİ MEZARDA KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU
ORMANLIK ALANDAKİ MEZARDA KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU
ORMANLIK ALANDAKİ MEZARDA KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU
ORMANLIK ALANDAKİ MEZARDA KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU

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Kepez, Polis, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORMANLIK ALANDAKİ MEZARDA KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU - Son Dakika


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