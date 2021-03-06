Kentsel dönüşüm projeleriyle hem riskli konutlarda oturan vatandaşların sağlıklı yapılarda oturmasını sağlayan hem de yaşanabilir kentsel alanlar oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy'de 170 konut ve 20 işyerini kapsayan ikinci etap için temel atmaya hazırlanıyor. 13 Mart'ta yapılacak temel atma törenine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılması bekleniyor.

6 ayrı bölgede yüzde 100 uzlaşı ve yerinde dönüşüm anlayışıyla kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem riskli konutlarda oturan vatandaşların sağlıklı yapılara geçmesini sağlıyor hem de bölgeyi yeşil alanları ve sosyal donatı alanlarıyla daha sağlıklı ve yaşanabilir hale getiriyor. Örnekköy'de 18 hektar kentsel dönüşüm alanında birinci etapta 130 konut ve 13 işyerini hak sahiplerine teslim eden Büyükşehir Belediyesi, ikinci etap kapsamında 170 konut ve 20 işyeri için 13 Mart'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla temel atmaya hazırlanıyor.

2 bin 200 bağımsız birimin inşaatı başladı

Son hazırlıkların yapıldığı Örnekköy kentsel dönüşüm alanını inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'de örneği olmayan bir kentsel dönüşüm modeli uyguladıklarını hatırlatarak, "İzmir'de rant politikası haline getirilmeyen, tam tersi bölgede oluşan rantın oradaki yurttaş tarafından paylaşılmasını esas alan bir dönüşüm politikası var. İnsanların yerinde kalarak depreme dayanıklı konutlara ve sağlıklı bir çevreye kavuşmaları için oldukça büyük bir gayret gösteriyoruz. Uzundere, Gaziemir, Örnekköy, Ege Mahallesi, Ballıkuyu ve Çiğli Güzeltepe'de kentsel dönüşüm projelerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar yaklaşık bin bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim etti. 2 bin 200 bağımsız birimin inşaatı başladı. Aynı şekilde yaklaşık 4 bin 600 bağımsız bölüm de yapım ihalesine hazır hale getirildi. İzmir'de uygulanan bu modelin tüm Türkiye'ye yaygınlaşması gerektiğini düşünüyoruz. İşte o zaman güvenilir ve yaşam kalitesi yüksek kentlerden söz edebileceğiz" dedi.

3 bin 520 konut, 338 işyeri olacak

Örnekköy'de üçüncü ve dördüncü etapta İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON tarafından inşa edilecek yaklaşık bin konut için tahliye ve yıkım işlemleri devam ederken, projenin diğer etapları için de ihale hazırlıkları sürüyor. Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı 'Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'nda etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında toplamda 3 bin 520 adet konut ile 338 adet işyeri inşa edilmiş olacak. Proje kapsamında alanda 4 bin 200 metrekare kapalı alanı olan iki katlı yeni pazar alanı, taşıtlar için yaklaşık 30 bin metrekare açık ve kapalı otopark alanları, 3 bin 500 metrekare kapalı alanı olan spor tesis binası ve sosyal alanlar yapılacak. Projeyle aynı zamanda alana 68 bin metrekare yeşil alan ve 20 bin metrekare sosyal donatı alanı kazandırılacak.

"Üç daire aldık"

Büyükşehir'in kentsel dönüşüm çalışması yürüttüğü bölgenin sakinleri de projenin içinde yer almaktan memnun. Örnekköy birinci etap kapsamındaki yeni dairesinde oturan Melek Mama, "Sağlıklı ve depreme dayanıklı konutlarımıza geçtik. Deprem yaşandı, burada hiçbir hasar olmadı. Ne cam çatladı ne başka bir şey. Binalar etaplar halinde tamamlandıkça çevresi de güzelleşecek. Yeşil alan düzenlemesi, kapalı pazar yeri, spor tesisi, hepsi olacak. Yepyeni bir yaşam alanına kavuşuyoruz. Gerçekten çok memnunuz, İzmir Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Doğma büyüme Örnekköylü olduğunu söyleyen Melek Mama, kentsel dönüşüme girmeden önce mahallelerinin bir gecekondu alanı olduğunu belirterek, "Tek katlı, üç dört katlı binalar vardı. Kentsel dönüşüm kararı alınınca evlerimizi Büyükşehir'e devrettik. Elbette başta bir tedirginlik yaşadık ama çalışmalar başlayınca rahatladık. Evlerimizin tapularını belediyeye verdik ve sözleşme imzaladık. Tüm süreç sorunsuz yürüdü. İnşaat başladı ve dedikleri tarihte evlerimiz teslim edildi. Evimiz bitene kadar belediye kira yardımı da yaptı. Yerinde dönüşüm olduğu için mahallemizden ayrılmak zorunda da kalmadık. Burada büyüdük, çocukluğumuz burada geçti. Şimdi eski komşularımızla yine bir aradayız" dedi.

"Güven kaynağı oldu"

Kentsel dönüşüm öncesi sadece tek katlı bir evi olduğunu, projeyle beraber üç daire sahibi olduğunu belirten Melek Mama, "Birinde kendim oturuyorum, diğer ikisi kirada. Gerçekten çok avantajlı oldu. Arada belediye olmasaydı böyle bir avantaj sağlamam mümkün değildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin süreci yürütmesi bizim için büyük bir güven kaynağı oldu. Sözleşme aşamasından tahliyeye kadar her aşamada Büyükşehir'in bölgede açtığı kentsel dönüşüm ofisine giderek bilgi aldık. Orada çalışan arkadaşlar her aşamada bizi aydınlattı. Kafamızda hiçbir soru işareti kalmadı" sözlerine yer verdi.

"Hem evim hem dükkanım yenilendi"

Örnekköy birinci etaptaki yeni evi ve dükkanını teslim alan Ufuk Kurt ise 20 yıldır aynı mahallede olduğunu, 18 yıldır da esnaflık yaptığını söyleyerek, "Yerinde dönüşüm olduğu için kimse mağdur olmadı. Burada bir evim bir de dükkanım vardı. Projeyle hem evim hem de dükkanım yenilenmiş oldu. Burada uzun yıllardır esnafım, herkesle samimiyetim var. İnsanlar birbirlerinden ayrılmak istemiyorlar. Alıp bizi başka yerlere götürselerdi mutlu olamazdık. Ayrıca sadece eski yapıları yıkıp yenilerini yapmıyorlar. Bölgeyi de yeşil alanlarıyla değiştiriyorlar. Bu sayede bölgenin değeri de artıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin uyguladığı kentsel dönüşüm modelinin diğer belediyelere de örnek almasını diliyorum. Halk memnuniyeti üst seviyede" ifadelerini kullandı.

"Bölgemiz değer kazandı"

Dördüncü etap kapsamında evi tahliye aşamasında olan Emsude Kırca ise mahalleye Makedonya'dan gelerek yerleştiklerini, 1985'ten beri burada yaşadıklarını dile getirerek şunları kaydetti: "Şu anda tek katlı evimiz tahliye aşamasında. İki tane 2 artı 1, bir tane de 1 artı 1 daire alacağız. Herkes Büyükşehir'e güvendi ve evini verdi, imzasını attı. Sağlıklı güzel konutlarda oturacağız. Bölgemiz de değer kazanacak. Diğer yandan eski yapılarda depremlerin yıkıcı etkileri olabiliyor. Yeni evlerimiz depreme dayanıklı olacak. Ayrıca kendi çevremizden kopmuyoruz. Aynı mahallemizde oturacağız, bu çok güzel bir şey." - İZMİR