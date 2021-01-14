Son dakika... Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 30 isyancı öldürüldü - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde dün başkent Bangui'yi ele geçirme girişiminde bulunan isyancılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 30 isyancının öldürüldüğü bildirildi.

Başbakan Firmin Ngrebada, yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde güvenlik güçleri ile isyancılar arasında çıkan çatışmalarda 30 isyancının öldürüldüğü ve 5 isyancının yakalandığını duyurdu.

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonunun (MINUSCA) Sözcüsü Vladimir Monteiro ise çatışmalarda bir BM Barış Gücü askerinin hayatını kaybettiğini bir diğerinin ise yaralandığını belirtti.

Ayrıca Monteiro, Bangui'yi ele geçirmek için saldırı başlatan silahlı grupların arkasında eski Cumhurbaşkanı François Bozize olduğunu iddia etti.

OAC'nde dün sabah saatlerinde isyancıların oluşturduğu Değişim İçin Vatanseverler (CPC) koalisyonu, Bangui'yi ele geçirmek için saldırı başlatmıştı.

Başkent'in kuzey bölgelerinden şehre giriş yapmak isteyen isyancılar ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış ve ardından, isyancıların OAC Silahlı Kuvvetleri ve Birleşmiş Milletler (BM) Barış Güçleri tarafından püskürtüldüğü duyurulmuştu.

OAC'de 18 Aralık'ta başlayan çatışmalar

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ile "Bozize'nin BM yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık'ta hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve BM, ülkede güvenlik güçleri ile isyancılar arasında 18 Aralık'ta başlayan çatışmaların sorumlusu olarak Bozize'yi göstererek, darbe hazırlığı yapmakla suçlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, CPC koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar başkent Bangui'yi ele geçirmek için harekete geçmişti.

CPC koalisyonu, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) hareketi, Orta Afrika Cumhuriyeti Barış Birimi (UPC), Orta Afrika Cumhuriyeti Yurtsever Hareketi (MPC), Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Yeniden Doğuşu için Halk Cephesi (FPRC) ve Hristiyan Anti-Balaka isyancı gruplarının birkaç hafta önce birleşmesiyle oluşmuştu.