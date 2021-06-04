Son dakika! Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki CPC silahlı grubu, Çad askerlerine yönelik saldırının paralı Rus askerlerince yapıldığını iddia etti - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı silahlı grup, Çad askerlerine yönelik saldırıyı kendilerinin değil, güvenlik güçleri ile paralı Rus askerlerinin düzenlediğini ileri sürdü.

OAC hükümeti tarafından, Çad sınır bölgesinde 30 Mayıs'ta yaşanan çatışmadan sorumlu tutulan CPC, yazılı açıklamasında, 3 aydır eylemde bulunmadığını, söz konusu saldırıyı güvenlik güçleri ile paralı Rus askerlerinin planladığını iddia etti.

CPC, sınır bölgesindeki saldırıyı kınayarak paralı Rus askerlerinin ülkeyi terk etmesini istedi.

Çad, 30 Mayıs'ta ülkenin Sourou bölgesindeki askeri noktasına düzenlenen saldırıda bir Çad askerinin öldüğünü, kaçırılan 5 askerin de Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Mbang köyünde öldürüldüğünü açıklamıştı. Saldırıyı ne yalanlayan ne de doğrulayan OAC hükümeti, olaydan, sık sık sınır bölgesinde sivillere saldırıp Çad'a sığınan CPC'yi sorumlu tutmuştu.

Çad ile OAC, olayın aydınlatılması amacıyla 2 Haziran'da ortak soruşturma açma kararı almıştı.

OAC ve Rus yetkilileri, ülkedeki şiddet olaylarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla Ağustos 2018'de askeri anlaşma imzalamıştı. Anlaşmayla Rus güçleri, OAC askerlerine güvenlik konusunda eğitim verme yetkisine sahip olmuştu.