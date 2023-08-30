Son Dakika: Orta Afrika ülkesi Gabon'da askeri darbe girişimi

Orta Afrika ülkesi Gabon'da bir grup asker, "iktidarı ele geçirdiklerini" bildirdi. Askerler, ülkede Başkan Ali Bongo'nun 3'üncü kez kazandığı seçimlerin iptal edildiğini açıkladı.

TELEVİZYON KANALINA ÇIKTILAR

Gabon 24 adlı televizyon kanalına çıkan askerler, kendilerinin, ülkedeki tüm güvenlik ve savunma güçlerini temsil ettiğini öne sürdü. Seçim sonuçlarının iptal edildiğini belirten askerler, tüm sınırların bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığını ve devlet kurumlarının feshedildiğini ifade etti.

SİLAH SESLERİ YÜKSELİYOR

OPEC üyesi ülkenin hükümetinden henüz bir açıklama gelmedi. Reuters ajansı, başkent Libreville'de silah seslerinin duyulduğunu bildirdi.

AFRİKA'DA SULAR DURULMUYOR

Bir diğer Afrika ülkesi Nijer'de de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti. CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.