Ortağını öldüren cinayet zanlısı adliyede - Son Dakika

Ortağını öldüren cinayet zanlısı adliyede

08.10.2020 14:37

Ortağını öldüren cinayet zanlısı adliyede Tedavisi yapılan zanlı başı sargılı şekilde adliyeye çıktı Eskişehir'de, dün akşam saatlerinde tartıştığı iş ortağını silahla vurarak öldüren cinayet zanlısı Servet T. emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Ortağını öldüren cinayet zanlısı adliyede

Tedavisi yapılan zanlı başı sargılı şekilde adliyeye çıktı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, dün akşam saatlerinde tartıştığı iş ortağını silahla vurarak öldüren cinayet zanlısı Servet T. emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye sevki sırasında gazetecilerin 'Neden öldürdün?' sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Buluş Sokakta yaşanmıştı. Dün akşam saatlerinde iddialara göre; iş ortağı oldukları öne sürülen Servet T. ile Muhammed Alıcıaslan arasında alacak-verecek konusunda birlikte kaldıkları ikametlerinde tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın büyümesiyle evde boğuşmaya başlayan iki arkadaştan Muhammed Alıcıarslan, elindeki şişeyi Servet T.'nin kafasına vurdu. Başından yaralanan Servet T. de evde bulunan silahını alıp tekrar geldi. Boğuşmanın devam ettiği esnada tabancanın ateş almasıyla çıkan mermi Alıcıarslan'ın başına isabet etti.

'Ağır yaralanan ortağı olay yerinde hayatını kaybetti'

Başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Alıcıarslan, kanlar içinde yere yığılırken, ikametten duyulan silah sesiyle çevredekiler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. 112 Acil Sağlık ekipleri ise, ağır yaralanan Alıcıarslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

'Başından yaranan cinayet zanlısı tedavi altına alındı'

Ortağıyla yaşadığı öne sürülen boğuşma esnasında başının çeşitli yerlerinden yaralanan Servet T. tedavisi yapılmak üzere, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri nezaretinde ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü. Burada yapılan tedavi akabinde cinayet zanlısının sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.

'Zanlı, başı sarılı bir şekilde adliyeye geldi'

Öte yandan öğle saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan Servet T., adliyeye sevk edildi. Başı sargılı bir şekilde adliyeye gelen cinayet zanlısına, kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Ortağını öldüren cinayet zanlısı adliyede
Ortağını öldüren cinayet zanlısı adliyede
Ortağını öldüren cinayet zanlısı adliyede

Yenidoğan Mahallesi, Odunpazarı, Eskişehir, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ortağını öldüren cinayet zanlısı adliyede - Son Dakika

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