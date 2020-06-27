- Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 7 kişi yaralandı

Araçta sıkışan yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Araçlardan çıkarılan vatandaşlara ilk müdahale kaldırımların üzerinde yapıldı

ANTALYA - Antalya'da 2 otomobilin kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucunda meydana gelen feci kazada 7 kişi yaralandı. Otomobillerden çıkarılan yaralılara ilk müdahale 112 ekiplerince kaldırım üzerinde yapıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada araçta sıkışan bir kiyi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesinde yaşandı. Mustafa Altınkalem'in kullandığı 07 AIE 285 plakalı otomobil ile Mehmet Güzel'in kullandığı 07 FYS 77 plakalı otomobilin kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü her iki aracında hurdaya döndüğü kazada araçlardaki yaralılar Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi kurtarma ekibi ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edilirken, kaldırım üzerinde yerde yatan yaralılara ilk müdahale 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Yaralıların bir bölümü vatandaşlarında yardımıyla ambulanslara alınarak Manavgat'taki hastanelere kaldırılırken bazı yaralılar da kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Kazada araç sürücüleri Mehmet Güzel, Mustafa Altınkalem ve otomobillerde yolcu olarak bulunan Yeşim Tok, Duygu Tok, Medine Güzel, Ülkü Gökşen Güzel ve İbrahim Altınkalem yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.