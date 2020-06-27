Son Dakika | Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika | Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 7 kişi yaralandı

Son dakika haberi: - Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 7 kişi yaralandı Araçta sıkışan yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Araçlardan çıkarılan vatandaşlara ilk müdahale kaldırımların üzerinde yapıldı Antalya'da 2 otomobilin kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucunda meydana gelen feci kazada 7...

- Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 7 kişi yaralandı

YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan

Araçta sıkışan yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Araçlardan çıkarılan vatandaşlara ilk müdahale kaldırımların üzerinde yapıldı

ANTALYA - Antalya'da 2 otomobilin kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucunda meydana gelen feci kazada 7 kişi yaralandı. Otomobillerden çıkarılan yaralılara ilk müdahale 112 ekiplerince kaldırım üzerinde yapıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada araçta sıkışan bir kiyi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesinde yaşandı. Mustafa Altınkalem'in kullandığı 07 AIE 285 plakalı otomobil ile Mehmet Güzel'in kullandığı 07 FYS 77 plakalı otomobilin kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Ortalığın savaş alanına döndüğü her iki aracında hurdaya döndüğü kazada araçlardaki yaralılar Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi kurtarma ekibi ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edilirken, kaldırım üzerinde yerde yatan yaralılara ilk müdahale 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Yaralıların bir bölümü vatandaşlarında yardımıyla ambulanslara alınarak Manavgat'taki hastanelere kaldırılırken bazı yaralılar da kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Kazada araç sürücüleri Mehmet Güzel, Mustafa Altınkalem ve otomobillerde yolcu olarak bulunan Yeşim Tok, Duygu Tok, Medine Güzel, Ülkü Gökşen Güzel ve İbrahim Altınkalem yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Antalya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:15 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:40 YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı 21:32 Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı 21:17 Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı 20:10 Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:30 Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
21:39
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
21:31
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
21:17
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
21:04
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
20:51
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
20:38
Son Dakika: Bakan Koca: Günlük vaka sayısındaki azalma sürekli olursa 2 hafta sonra 1000'in altına inebiliriz
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi
20:09
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
19:41
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
19:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 21:51:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]