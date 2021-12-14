Savaş alanına dönen kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili detaylı incelemesi sürüyor.

Olay, Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi üzerinde Adliye Sarayı karşısında bir çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları mahkeme çıkışında çay ocağında oturdu. Akrabalar arasında arazi meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralanırken yaralılardan Altan G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

DİYARBAKIR - Diyarbakır 'da adliye çıkışında akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Ortalık bir anda savaş alanına döndü...1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Ortalık bir anda savaş alanına döndü...1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga kamerada - Son Dakika

Koronavirüsü bilen Bill Gates, 2022 yılı için tahminlerini sıraladı: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor