Son Dakika | Osman Kavala, 18 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak - Son Dakika

Son Dakika | Osman Kavala, 18 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

21.10.2020 14:53
Son Dakika | Osman Kavala, 18 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşma tarihi belli oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşma tarihi belli oldu.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala ve Henri Barkey hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme heyeti, davanın ilk duruşmasının 18 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülmesini kararlaştırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Osman Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan firari eski CIA danışmanı Henri Barkey'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde oluşturduğu yapılanma ile gerçekleştirme teşebbüsünde bulunduğu darbe girişimi sürecinde de rol aldıkları belirtiliyor.

Sanıkların, devletin güvenliği veya iç dış siyasal yararlar bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin ettiklerine dair bulgulara erişildiği ifade edilen iddianamede, tutuklu sanık Osman Kavala ve Henri Barkey'in, "Devletin gu¨venligˆi veya ic¸ veya dıs¸ siyasal yararları bakımından, niteligˆi itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri^ casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 20'şer yıla kadar, "Cebir ve s¸iddet kullanarak, Tu¨rkiye Cumhuriyeti Anayasasının o¨ngo¨rdu¨gˆu¨ du¨zeni ortadan kaldırmaya veya bu du¨zen yerine bas¸ka bir du¨zen getirmeye veya bu du¨zenin fiilen uygulanmasını o¨nlemeye tes¸ebbu¨s etmek" suçundan da ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Sanıkların, darbe girişimini FETÖ/PDY adına sevk ve idare eden mahrem sorumlularıyla paralel bir kısım irtibatlarda bulunarak darbe girişimine hazırlık hareketlerinde bulundukları anlatılan iddianamede, sanıkların darbe girişiminin başarılı olması akabinde oluşturulacak yeni yönetim içerisinde legal veya illegal bir kısım görevler alması muhtemel olan kişi ve gruplarla bu yönde koordinasyon maksadıyla girişimde oldukları aktarılıyor.

Bu kapsamda şüphelilerin yoğun olarak yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine çıktıkları belirtilen iddianamede, sanıkların olağan dışı yoğunlukta gerçekleşen irtibatlarının darbe girişiminin hazırlığı kapsamında değerlendirildiği kaydediliyor.

"Cumhurbaşkanının seyahat bilgilerini paylaşmıştı"

İddianamede, Henri Jak Barkey'in darbe girişiminin gerçekleştirilmeye teşebbüs edildiği gün Türkiye'ye geldiği, bu kapsamda da faaliyetini gizlemek maksadıyla bir oturum tertip ettiği belirtilerek, "Dosya kapsamında tanık sıfatıyla beyanı alınanların ifadelerinde de belirtildiği üzere, Henri Jak Barkey'in kendisiyle birlikte kalan oturum katılımcısı diğer şahıslardan farklı biçimde gece boyunca darbe girişimine dair gelişmeleri yakından takip ederek gergin bir karakter yapısı ile sürece dair yönlendirme olarak kabul edilebilecek irtibatlarda bulunduğu, kendisiyle irtibatlı olan yabancı kişi ve kurumların Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın seyahat bilgilerini sosyal medya üzerinden paylaşmasının da bu kapsamda olduğu tespit edilmiştir." deniliyor.

Şüphelilerin, darbe girişiminin yabancı devletler lehine koordinasyon ve sürdürülmesinde aktif görevlerde bulundukları, eylemlerin takibini yerinde gerçekleştirdikleri, kurmuş oldukları koordinasyon ve temaslarla sürece müdahalede bulundukları vurgulanan iddianamede, şu değerlendirmeler yer alıyor:

"Şüpheli Henri Jak Barkey'in tanık beyanlarına yansıdığı üzere ülkemize ziyaretleri esnasında ülkemiz açısından kritik süreçlerin yaşanmasının bir tesadüfle açıklanamayacak olması ve Barkey'in süreci koordine ve takip ettiği otelden ayrılırken darbe girişiminin faillerinin imzası sayılabilecek bir nesneyi buraya bırakmasından da şüpheli Barkey'in vuku bulan darbe girişiminde rolü olduğunu ortaya koymaktadır.

Şüpheli Henri Jak Barkey'in casusluk eylemleri kapsamında yerel işbirlikçisi ve ülkemizdeki faaliyetlerinde iştirak halinde birlikte hareket ettiği şüpheli Mehmet Osman Kavala'nın da darbe girişimi öncesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına darbe girişimini sevk ve idare eden örgütün mahrem sorumluları ile birbirine paralel bir kısım irtibatlarda bulunarak darbe girişimine hazırlık hareketlerinde bulunduğu, bu kapsamdaki eylemlere katıldığı tespit edilmiştir."

Fetullahçı Terör Örgütü, Darbe Girişimi, Osman Kavala, Darbe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Osman Kavala, 18 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu Son Dakika! Eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan terörist oğlu yakalandı 5 partiye 481 milyon TL'lik Hazine yardımı yapılacak! İşte partilerin alacağı tutarlar Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi Cüzdanını parkta düşüren şahıs, masada bıraktığı çöpleri toplayınca kimliğini geri alabildi
Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak         
14:45
Aslı Enver, Kerem Tunçeri'yle görüşmek için ev tuttuğu iddiaları nedeniyle dava açacak Aslı Enver, Kerem Tunçeri'yle görüşmek için ev tuttuğu iddiaları nedeniyle dava açacak         
14:15
Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi         
14:06
Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş         
13:54
Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı         
13:39
Boşanma aşamasındaki eşine çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı Boşanma aşamasındaki eşine çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı         
13:18
Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı         
12:51
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı         
11:11
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi         
10:37
Yaşlı adamın başına zorla kolonya döküp maske takmıştı: 5 yıla kadar hapsi isteniyor Yaşlı adamın başına zorla kolonya döküp maske takmıştı: 5 yıla kadar hapsi isteniyor         
10:22
Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı         
10:16
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
"Darkside" adlı bilgisayar korsanı grubu, çaldıkları parayı hayır kurumlarına bağışlıyor         
07:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 14:57:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Osman Kavala, 18 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei