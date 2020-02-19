Son dakika: Osman Kavala adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Osman Kavala, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GEZİ DAVASI'NDAN BERAAT ETMİŞTİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16 sanığın yargılandığı dava karara bağlanmış ve Osman Kavala hakkında beraat ve tahliye kararı verilmişti.

KAVALA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında 'anayasal düzeni bozmaya teşebbüs' suçundan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman Kavala, adliyeye sevk edildi.

OSMAN KAVALA KİMDİR?

Kavala, 2 Ekim 1957 tarihinde Paris, Fransa'da dünyaya geldi. İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılında Kavala Grubu şirketlerinin yönetimini üstlendi. 1983 yılında İletişim Yayınları'nın kuruluşuna katıldı.

1999 depremi ardından önayak olduğu dayanışma faaliyetlerinden sonra aktif iş hayatını bırakıp tamamen sivil toplum alanına yönelen Osman Kavala, pek çok farklı sivil toplum kuruluşunun oluşumunda ve çalışmalarında yer aldı. 2002 yılında bu alandaki çalışmalarını kültür sanat alanında yoğunlaştırarak Anadolu Kültür'ü kurdu. 1990'lardan sonra Anadolu Kültür'ün ilk girişimi olan Diyarbakır Sanat Merkezi (DSM) kuruldu. 2005 yılında açılan Kars Sanat Merkezi ise, 2009 yılındaki kapanışına kadar iletişimin önemli kanallarından biri olarak hizmet verdi.

Avrupa Birliği sürecine destek amacıyla çalışmalar yaptı ve 2011 yılından itibaren yürütülen TANDEM programı da Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında kültür yöneticilerine yönelik uzun vadeli işbirliklerini destekledi. 2012'de başlayan BAK projesi ile sanatsal faaliyetler yürüttü. Anadolu Kültür, kurduğu merkezler, TANDEM, BAK, farklı film ve sergi projelerine verilen destekler ve 2015'te başlayan Yeni Film Fonu projeleriyle sanatsal ve kültürel faaliyetlerde büyük başarılar yakaladı. Anadolu Kültür'e bağlı olarak 2008'de Tophane'de DEPO kuruldu.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA AKTİF GÖREV ALDI

Osman Kavala, ayrıca Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD) kuruluşuna katıkıda bulundu. Ana uğraşı olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanısıra Açık Toplum Vakfı, TESEV, TEMA Vakfı, Tarih Vakfı, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı gibi pek çok sivil toplum örgütünde kurucu üye, yönetim kurulu üyesi veya danışma kurulu üyesi olarak bulunuyor.

Kavala Gezi Eylemleri nedeniyle 2017 yılında gözaltına alındı. 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklanan Kavala Şubat 2020'de beraat kararı edildi.

Osman Kavala, 2019 yılında "Ayşenur Zarakolu Özgür Düşünce Ödülü" ve "Avrupa Arkeolojik Miras Ödülü" almaya hak kazandı. İş insanı, Ayşe Buğra ile evlidir.

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