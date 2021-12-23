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Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika

Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

23.12.2021 12:07

Son dakika: Birleştirilen Çarşı ile Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosyası üzerinden yapılan tutukluluk incelemesi sonucu 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Kavala'nın tutukluluk halinin sürdürülmesine karar verildi.

Avrupa Konseyi'nin 'ihlal prosedürü' kararı sonrası Osman Kavala'nın tutukluluk hali İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ilk kez değerlendirildi. Mahkeme, Osman Kavala'nın dosyası üzerinden yapılan tutukluluk incelemesi sonucu iş insanı Kavala'nın tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

KARARA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Birleştirilen Gezi ve Çarşı davasının ikinci duruşmasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmiş ve dava 17 Ocak'a ertelenmişti. Karara yönelik 13. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilmişti.

AİHM, İHLAL PROSEDÜRÜ UYGULADI

Yapılan itiraz ise 10 Aralık'ta mahkeme tarafından reddedilmişti. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHM) iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması kararını uygulamayan Türkiye için "ihlal prosedürü" başlatmıştı.

OSMAN KAVALA NEDEN TUTUKLANDI?

Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklandı. Gezi Parkı olayları, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Osman Kavala, Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve organizatörü olmakla suçlanıyor. Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklandı. Kavala, halen cezaevinde bulunuyor.

Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Osman Kavala, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika


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