Osmancık'taki balık ölümleri endişelendirdi

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan Boyabat Barajında meydana gelen balık ölümleri endişeye neden oldu.

Kamil Köyü yakınlarındaki Boyabat Barajında son iki haftadır çok sayıda ölü balık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Osmancık İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdi. Müdürlük ekiplerinin balık ölümlerinin yaşandığı Kamil Köyü-Maksutlu Köyü civarında incelemede bulunarak numune aldığı öğrenildi.

Balık ölümlerinin nedeninin yapılan inceleme sonucunda kesinlik kazanacağı öğrenilirken, öte yandan vatandaşlar baraj gölü suyunun çok sıcak olduğunu söylediler.