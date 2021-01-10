Son dakika: Osmaneli'nin tarihi konaklarındaki restorasyonlar Kovid-19 sürecinde de devam ediyor - Son Dakika

Son dakika: Osmaneli'nin tarihi konaklarındaki restorasyonlar Kovid-19 sürecinde de devam ediyor

10.01.2021 10:41
Son dakika: Osmaneli'nin tarihi konaklarındaki restorasyonlar Kovid-19 sürecinde de devam ediyor, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki tarihi konakların restorasyonla turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de sürdü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki tarihi konakların restorasyonla turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de sürdü.

Osmaneli Belediyesi, ilçede bulunan tescilli konakların restorasyonuna, birkaç yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destekleriyle başladı.

Kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen ve restorasyonları tamamlanan konaklar, okul, otel, gençlik merkezi ve iş yeri olarak hizmet veriyor.

Projeler için oluşturulan 15 kişilik restorasyon ekibi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

350 bin metrekarelik sit alanında yaklaşık 500 tarihi konağın bulunduğunu belirten Şahin, "İlçemizde yer alan konakların 150'si tescillidir. Belediye olarak bugüne kadar 75 konağın restorasyonunu tamamladık. Kovid-19 sürecinde konaklarımızın her birinin ayrı yerlerde olmasını da fırsat bilerek restorasyonlara ağırlık verdik. Bu süreçte başladığımız 15 konağın restorasyonunu bitirmek üzereyiz." dedi.

Şahin, ekibin fedakarca çalışmalarına devam ettiğini anlattı.

Kovid-19 sürecini, kendilerini geliştirmek ve restorasyon çalışmalarını daha iyi seviyelere çekebilmek amacıyla verimli kullanmaya çalıştıklarını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Restorasyonu tamamlanan konaklarımızı hemen hizmete alıp değerlendiriyoruz. Kadın girişimcilere bir konak teslim ettik, gençlik merkezi olarak da bir konağımızı hazırlıyoruz. Her bir konağa kimlik vermek suretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yakın bir zamanda burayı tüm dünyaya tanıtmış olacağız. Roma, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan bu konaklarımızı elimizden geldiğince restore etmeye çalışıyoruz. Belediye bünyesindeki tecrübeli restorasyon ekibimizle maliyetleri düşürerek çalışmalara devam ediyoruz. Kültürel varlıklarımız olan bu konaklar çok güzel bir değere gelmiş oldu. Marmara Bölgesi'nin orta noktasında yer alan Osmaneli'nin turizmde çok farklı bir değere ulaşması için çabalıyoruz."

Şahin, tescilli 150 konağın restorasyonunu 2022 yılında tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Restorasyon, Osmaneli, Bilecik, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika: Osmaneli'nin tarihi konaklarındaki restorasyonlar Kovid-19 sürecinde de devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var Şiddetli sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji'den İstanbul'un da arasında bulunduğu 9 kent için sarı kodlu uyarı Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından "Sus, ses etme" dedi ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Erman Toroğlu'ndan Marius Sumudica'ya skandal sözler: Affedersin çingenelik bu! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor
Fenerbahçe 3 futbolcunun üzerini çizdi: Lemos, Dirar ve Ademi ile yollar ayrılıyor Fenerbahçe 3 futbolcunun üzerini çizdi: Lemos, Dirar ve Ademi ile yollar ayrılıyor         
10:24
Pakistan'da elektrik kesintisinin güç dağıtım akımındaki düşüşten kaynaklandığı açıklandı Pakistan'da elektrik kesintisinin güç dağıtım akımındaki düşüşten kaynaklandığı açıklandı         
10:07
İntihar etmek için camdan sarkan uyuşturucu bağımlısını dakikalarca kollarından tuttular! O anlar kamerada İntihar etmek için camdan sarkan uyuşturucu bağımlısını dakikalarca kollarından tuttular! O anlar kamerada         
09:46
Hırsızlık yapmak için korkulukları söküp komplekse girdi, yakalanınca Hırsızlık yapmak için korkulukları söküp komplekse girdi, yakalanınca "Arkadaşlardan saklanıyordum" dedi         
09:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! AK Parti genel merkez yönetiminde yüzde 50 değişim bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! AK Parti genel merkez yönetiminde yüzde 50 değişim bekleniyor         
08:32
Pakistan'ın ardından Vatikan da karanlığa gömüldü: Sabotaj ihtimali değerlendiriliyor Pakistan'ın ardından Vatikan da karanlığa gömüldü: Sabotaj ihtimali değerlendiriliyor         
07:49
Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama         
00:22
Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor         
23:22
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar         
18:14
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır         
16:00
Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı         
15:23
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı         
13:37
Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu         
13:11
Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı         
12:08
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu         
11:24
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 11:02:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Osmaneli'nin tarihi konaklarındaki restorasyonlar Kovid-19 sürecinde de devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei