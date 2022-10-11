Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi

Osmaniye'nin saat 18.48'de merkez üssü Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Öte yandan sarsıntı Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

OLUMSUZ İHBAR YOK

AFAD'tan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

OSMANİYE VALİSİ: TARAMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Merkez Üssü Osmaniye Düziçi İlçemizde meydana gelen 5.1 şiddetinde ki depremle ilgili şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yoktur. Taramalarımız devam etmektedir." dedi.