Son dakika: Osmaniye'de asker olmak isteyen zihinsel engelli genç için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi - Son Dakika

Osmaniye'de askere gitmek isteyen zihinsel engelli genç için temsili "asker eğlencesi" yapıldı.

Asker olmak isteyen Halil İbrahim Şenol (20) için tedavi ve eğitim gördüğü Osmaniye Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde eğlence programı hazırlandı.

Kamuflaj giydirilip asker tıraşı edilen Şenol, evinden alınıp konvoyla eğlencenin yapılacağı merkeze götürüldü.

Şenol, meşaleler eşliğinde merkeze girerek, arkadaşları ve yakınlarıyla halay çekti, şarkılar söyledi.

Asker kınası da yakılan Şenol'a sarılan annesi Elife Tilki, gözyaşlarına hakim olamadı.

Anne Elife Tilki, AA muhabirine, oğlunun zihinsel engeli nedeniyle isteyip de yapamadığı şeyler için üzüldüğünü söyledi.

Oğlunun mutlu olması için her şeyi yaptığını dile getiren Tilki, "Bazı şeyler içinde kalsın istemedim. Asker olmayı istiyordu ancak olamadı. Biz de böyle bir eğlence düzenleyerek mutlu olmasını istedik." diye konuştu.