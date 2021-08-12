Son dakika... OSMANİYE'DE ASKERİ AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika

OSMANİYE'de, hasta taşıyan askeri ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i asker 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adana yönüne doğru seyir halinde olan askeri ambulans, kavşaktan yolun karşısına geçen 80 AUU 089 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, ambulansta taşınan hasta askeri personel ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Osmaniye Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.