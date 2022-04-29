Baba dehşeti: Eşini ve oğlunu öldürdü - Son Dakika
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Baba dehşeti: Eşini ve oğlunu öldürdü

29.04.2022 20:49

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir baba eşine ve oğluna tabanca ile kurşun yağdırdı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir baba eşine ve oğluna tabanca ile kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan anne Ayşe Sevimli olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Mehmet Sevimli de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Karayusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Sevimli nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı eşi Ayşe Sevimli (48) ve oğlu Mehmet Sevimli (20) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Sevimli yanında bulundurduğu tabanca ile eşi Ayşe Sevimli ve oğlu Mehmet Sevimli'ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan anne Ayşe Sevimli olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Mehmet Sevimli ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sevimli de hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı baba Ömer Sevimli olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri zanlıyı yakalama çalışması başlattı.

(Merden İslah - İHA)

Baba dehşeti: Eşini ve oğlunu öldürdü
Baba dehşeti: Eşini ve oğlunu öldürdü
Baba dehşeti: Eşini ve oğlunu öldürdü
Baba dehşeti: Eşini ve oğlunu öldürdü
Baba dehşeti: Eşini ve oğlunu öldürdü

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Jandarma, Osmaniye, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Baba dehşeti: Eşini ve oğlunu öldürdü - Son Dakika


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