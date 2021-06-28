Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Aslantaş Baraj Gölü'nün Kızyusuflu köyü çevresinde balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı.
Ölü balıkları gören vatandaşlar, durumu yetkililere iletti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekipleri, bölgeye gelerek ölmüş balıklardan numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.
Numunelerin laboratuvarlara gönderileceği öğrenildi.
Balık ölümlerinin nedeninin laboratuvar sonuçlarından sonra ortaya çıkacağı belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Osmaniye'de balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor - Son Dakika