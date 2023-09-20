Osmaniye'de operasyon yapılan evde açılan ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 2 asker yaralandı - Son Dakika

Osmaniye'de operasyon yapılan evde açılan ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 2 asker yaralandı

Son Güncelleme: 20.09.2023 18:00

Son dakika: Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu sırasında ateş açılması sonucu bir asker şehit olurken, 1'i kadın 2 asker de yaralandı. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Osmaniye'de bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon esnasında açılan ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu sattığı öne sürülen Adil D. isimli şahsın Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir evde olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri bilgi üzerine eve baskın yaptı.

Son Dakika: Osmaniye'de bir eve yapılan uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 2 asker yaralandı

1 ASTSUBAY ŞEHİT OLDU

Yapılan baskın sırasında şüphelinin ateş açması sonucu 3 jandarma yaralandı. Yaralı askerler hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan biri kurtarılamayarak şehit oldu. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de operasyon yapılan evde açılan ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 2 asker yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de operasyon yapılan evde açılan ateş sonucu 1 astsubay şehit oldu, 2 asker yaralandı - Son Dakika
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