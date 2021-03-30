Osmaniye'de bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca merkeze bağlı Çardak köyünün, pozitif ve temaslı kişiler nedeniyle karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, ayrıca daha önce 2 apartman için alınan karantina kararının, ikametlerde yeni vaka görülmemesi üzerine kaldırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Osmaniye'de bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika