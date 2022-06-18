Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi ile Ziraat Odası Başkanı Ünal Köksal , yangından zarar gören alanda inceleme yaptı.

Yazlamazlı köyünde, Veli Gökçe ve Mehmet Sevimliye ait buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Osmaniye'de buğday tarlalarında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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