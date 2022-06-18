Son Dakika | Osmaniye'de buğday tarlalarında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son Dakika | Osmaniye'de buğday tarlalarında çıkan yangın söndürüldü

18.06.2022 18:56
Son Dakika | Osmaniye'de buğday tarlalarında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi: Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili ve anız bulunan alanlar zarar gördü.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili ve anız bulunan alanlar zarar gördü.

Yazlamazlı köyünde, Veli Gökçe ve Mehmet Sevimliye ait buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Düziçi Belediyesi ve Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 20 dönüm buğday ekili alan ile 200 dönüm alandaki anız zarar gördü.

Öte yandan, itfaiye aracı daha önce yağan yağmur nedeniyle oluşan çamura saplanınca iş makinesiyle kurtarıldı.

Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi ile Ziraat Odası Başkanı Ünal Köksal, yangından zarar gören alanda inceleme yaptı.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Osmaniye'de buğday tarlalarında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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