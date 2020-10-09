Son dakika haberi... Orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi... Orman yangını kontrol altına alındı

09.10.2020 17:25

Son dakika haber: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan yangında 10 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan yangında 10 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Karatepe köyü Aslantaş Barajı yerleşkesi civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çevre il ve ilçelerden gelen uçak, 5 arazöz, 3 su tankı, 3 ilk müdahale aracı ve 3 itfaiye ile müdahale edildi.

Köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 10 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, söndürme çalışmaları sırasında yangın söndürme uçağından bırakılan suyun üzerine dökülmesi sonucu Aslantaş Hidroelektrik Santrali güvenlik görevlisi Yusuf Kaya yaralandı. Yaralı, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberi... Orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Orman yangını kontrol altına alındı

Karatepe, Osmaniye, Kadirli, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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