Son dakika haberi... Orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan yangında 10 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Karatepe köyü Aslantaş Barajı yerleşkesi civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çevre il ve ilçelerden gelen uçak, 5 arazöz, 3 su tankı, 3 ilk müdahale aracı ve 3 itfaiye ile müdahale edildi.

Köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 10 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, söndürme çalışmaları sırasında yangın söndürme uçağından bırakılan suyun üzerine dökülmesi sonucu Aslantaş Hidroelektrik Santrali güvenlik görevlisi Yusuf Kaya yaralandı. Yaralı, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.