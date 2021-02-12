Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 8 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada 9,1 gram metamfetamin, 43,56 gram sentetik uyuşturucu, 243 uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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