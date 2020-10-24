Son dakika: Osmaniye'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi uygulanmaya başladı - Son Dakika

Son dakika: Osmaniye'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi uygulanmaya başladı
24.10.2020 20:17
Son dakika haberine göre Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesini tanıtmak amacıyla açtığı stantta vatandaşlara bilgi verdi.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesini tanıtmak amacıyla açtığı stantta vatandaşlara bilgi verdi.
Bir alışveriş merkezinde açılan stantta, vatandaşlara uyuşturucu ve uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Narkotik köpeği "Pars"ın da bulunduğu stantta görevli polisler, annelere çocuklarını uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan nasıl uzak tutacakları konusunda bilgilendirdi.
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