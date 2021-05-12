Son dakika! Osmaniye'de ev sahiplerince mutfağa yerleştirilen gizli kamera sayesinde hırsızların kimliği belirlendi - Son Dakika

Osmaniye'de bir eve hırsızlık amacıyla giren 2 şüphelinin kimlikleri, ev sahibi tarafından mutfağa yerleştirilen gizli kamera sayesinde tespit edildi.

Esenevler Mahallesi'nde bir evden 10 bin liralık ziynet eşyası çalındığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ev sahiplerince mutfağa gizlenmiş kamera kayıtlarından şüphelilerin E.K. ve B.U. olduğu belirlendi.

Zanlılardan E.K. gözaltına alındı, B.U'nun yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerin eve girerek çekmeceleri karıştırması gizli kamera kayıtlarına yansıdı.