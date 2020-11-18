Son dakika... Osmaniye'de garajdaki otomobil yandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, garajdaki bir otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Akçataş Köyü Çintizli Mahallesi'nde Ali Avcı'ya ait evin garajında bulunan otomobilde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Otomobilinin yandığını gören Avcı, durumu itfaiyeye bildirdi.
Kiler olarak kullanılan alana ve evin bir kısmana sıçrayan yangın, olay yerine gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- Kaynak: AA
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